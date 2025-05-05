ЄС пропонує заборонити імпорт російського газу до 2027 року — Bloomberg Сьогодні 17:41 — Енергетика

ЄС пропонує заборонити імпорт російського газу до 2027 року — Bloomberg

У Європейському Союзі пропонують до кінця 2027 року заборонити імпорт газу з росії, аби розірвати зв’язки з москвою в питанні енергоресурсів.

Про це пише Bloomberg.

Попри зусилля ЄС зменшити закупівлі в росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, відмовитися від імпорту дешевого російського газу було вкрай складно.

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Минулого року імпорт з росії скоротився до близько 19% від загального обсягу закупівель газу. До 2022 року ЄС імпортував 40% російського блакитного палива.

Нині ж Європейський Союз планує запропонувати заборонити імпорт російського газу як трубопроводами, так і у вигляді СПГ у межах цих довгострокових угод. Очікується, що така заборона набуде чинності до кінця 2027 року.

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Як стверджують джерела Bloomberg, такий графік залежить від здатності ЄС отримувати альтернативні постачання газу зі США, Катару, Канади та Африки. Покупку із США обговорюють у межах торговельних переговорів з адміністрацією Трампа, повідомило агентство Bloomberg минулого тижня.

hromadske За матеріалами:

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