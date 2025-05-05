ЄС пропонує заборонити імпорт російського газу до 2027 року — Bloomberg
У Європейському Союзі пропонують до кінця 2027 року заборонити імпорт газу з росії, аби розірвати зв’язки з москвою в питанні енергоресурсів.
Про це пише Bloomberg.
Попри зусилля ЄС зменшити закупівлі в росії після її повномасштабного вторгнення в Україну, відмовитися від імпорту дешевого російського газу було вкрай складно.
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Минулого року імпорт з росії скоротився до близько 19% від загального обсягу закупівель газу. До 2022 року ЄС імпортував 40% російського блакитного палива.
Нині ж Європейський Союз планує запропонувати заборонити імпорт російського газу як трубопроводами, так і у вигляді СПГ у межах цих довгострокових угод. Очікується, що така заборона набуде чинності до кінця 2027 року.
Як стверджують джерела Bloomberg, такий графік залежить від здатності ЄС отримувати альтернативні постачання газу зі США, Катару, Канади та Африки. Покупку із США обговорюють у межах торговельних переговорів з адміністрацією Трампа, повідомило агентство Bloomberg минулого тижня.
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