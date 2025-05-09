В Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних — Finance.ua

В Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних
Відтепер допомога призначається також і за сумісництвом, хоча раніше в Україні виплати лікарняних здійснювалися лише за основним місцем роботи.
Про це повідомляє прес-центр Уряду, пише «Я і закон».
Читайте також
Раніше виплати здійснювалися лише за основним місцем роботи, але відтепер:
- Допомога призначається як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;
- Виплати стосуються і підприємців, які одночасно працюють за трудовим договором;
- Закон не обмежує кількість місць роботи, за якими можна отримати виплати.
Як це працює
Перші 5 днів непрацездатності (якщо працівник захворів) за сумісництвом оплачує роботодавець. Із 6-го дня — виплати здійснює Пенсійний фонд України, лікарняні по догляду за хворою дитиною та інші з 1-го дня оплачує Пенсійний фонд України.
Розмір виплат
50−100% середньої зарплати працівника залежно від страхового стажу (однаково з основним місцем роботи), але в сукупності в розрахунку на місяць не має перевищувати максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески (ЄСВ).
Читайте також
Якщо нещасний випадок стався на роботі:
- Виплати здійснює той роботодавець, де стався такий випадок;
- Перші 17 днів за рахунок роботодавця;
- З 18-го дня оплачує Пенсійний фонд України.
Якщо нещасний випадок стався за іншими місцями роботи.
- Якщо потерпілий працює за сумісництвом, у тому числі здійснює підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працює за наймом, роботодавець оплачує 5 днів непрацездатності;
- З 6-го дня оплачує Пенсійний фонд України;
- Розмір виплати становить 100% середньої заробітної плати потерпілого незалежно від страхового стажу, але в розрахунку за місяць не вище розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено ЄСВ.
Важливо зазначити, що такі правила застосовуються лише до страхових випадків, що настали з 4 квітня 2025 року.
Нагадаємо, застраховані українці можуть отримувати виплати через тимчасову втрату працездатності, дистанційно звернувшись до лікаря для експертизи.
Зверніться до лікаря за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку.
На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність — електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.
Поділитися новиною