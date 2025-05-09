В Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних — Finance.ua

В Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

В Україні почали діяти нові правила оплати лікарняних

Відтепер допомога призначається також і за сумісництвом, хоча раніше в Україні виплати лікарняних здійснювалися лише за основним місцем роботи.

Про це повідомляє прес-центр Уряду, пише «Я і закон».

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Раніше виплати здійснювалися лише за основним місцем роботи, але відтепер:

Допомога призначається як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;

Виплати стосуються і підприємців, які одночасно працюють за трудовим договором;

Закон не обмежує кількість місць роботи, за якими можна отримати виплати.

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Як це працює

Перші 5 днів непрацездатності (якщо працівник захворів) за сумісництвом оплачує роботодавець. Із 6-го дня — виплати здійснює Пенсійний фонд України, лікарняні по догляду за хворою дитиною та інші з 1-го дня оплачує Пенсійний фонд України.

Розмір виплат

50−100% середньої зарплати працівника залежно від страхового стажу (однаково з основним місцем роботи), але в сукупності в розрахунку на місяць не має перевищувати максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено страхові внески (ЄСВ).

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Якщо нещасний випадок стався на роботі:

Виплати здійснює той роботодавець, де стався такий випадок;

Перші 17 днів за рахунок роботодавця;

З 18-го дня оплачує Пенсійний фонд України.

Якщо нещасний випадок стався за іншими місцями роботи.

Якщо потерпілий працює за сумісництвом, у тому числі здійснює підприємницьку чи іншу діяльність та одночасно працює за наймом, роботодавець оплачує 5 днів непрацездатності;

З 6-го дня оплачує Пенсійний фонд України;

Розмір виплати становить 100% середньої заробітної плати потерпілого незалежно від страхового стажу, але в розрахунку за місяць не вище розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачено ЄСВ.

Важливо зазначити, що такі правила застосовуються лише до страхових випадків, що настали з 4 квітня 2025 року.

Нагадаємо, застраховані українці можуть отримувати виплати через тимчасову втрату працездатності, дистанційно звернувшись до лікаря для експертизи.

Зверніться до лікаря за допомогою засобів телефонного зв’язку, інтернет-телефонії або засобів телемедичного зв’язку.

На підставі отриманої інформації лікар сформує медичний висновок про тимчасову непрацездатність — електронний документ в електронній системі охорони здоровʼя.

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