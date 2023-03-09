Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали лікарняний — Finance.ua
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Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали лікарняний

Казна та Політика
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Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали лікарняний
Пенсійний фонд перевірятиме, чи справедливо видали лікарняний
Із 7 березня 2023 року уповноваженим органом, який здійснюватиме перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, буде Пенсійний фонд України.
Про це повідомляє Фонд соціального страхування України (ФССУ) в Телеграмі.
«Постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2023 № 185 затверджено Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, який набув чинності з 07 березня», — йдеться в повідомленні.
Як наголошують у ФССУ, згідно з порядком, метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням ПФУ.
Протягом 2022 року з метою запобігання нецільовому використанню коштів фахівці ФССУ перевірили 380 904 листки непрацездатності — були проведені 158 планових і 1 832 позапланові перевірки закладів охорони здоров’я, а також перевірені 1 936 страхувальників.
Зазначається, що проведена робота дозволила упередити виплати за необґрунтовано виданими чи продовженими лікарняними на суму понад 3,6 млн гривень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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