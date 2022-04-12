Чи оплачується працівнику лікарняний під час простою підприємства під час дії воєнного стану — Finance.ua

Чи оплачується працівнику лікарняний під час простою підприємства під час дії воєнного стану

Вчора 17:44 — Особисті фінанси

Із введенням воєнного стану, все більше суб’єктів господарювання освоюють нові умови роботи. Проте деякі підприємства вимушені були зупинити роботу, оголосивши простій у зв’язку з безпековою ситуацією, тобто не з вини працівника.

Про це повідомляє Управління Держпраці у Черкаській області.

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Відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України, час простою не з вини працівника оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду, у разі виробничої ситуації не з вини працівника, що є небезпечною для життя чи здоров’я працівника і навколишнього природного середовища, за час простою, за ним зберігається середній заробіток.

Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності визначено Законом України від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон № 1105).

Відповідно до статті 22 Закону № 1105 допомога по тимчасовій непрацездатності надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку.

Разом з тим статтею 23 Закону № 1105 визначено вичерпний перелік підстав, при яких матеріальна допомога не призначається, і період простою підприємства не належить до такого переліку підстав.

Тобто для оплати лікарняного важливим фактором є нарахування заробітної плати. Як ми вказали вище — час простою не з вини працівника підлягає оплаті.

Таким чином, під час простою підприємства не з вини працівника допомога по тимчасовій непрацездатності має надаватися працівнику на загальних підставах.

Із введенням воєнного стану, все більше суб’єктів господарювання освоюють нові умови роботи.

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