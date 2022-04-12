Грошова допомога по безробіттю під час війни: хто і скільки може отримати — Finance.ua

Грошова допомога по безробіттю під час війни: хто і скільки може отримати

Вчора 14:02 — Особисті фінанси

Грошова допомога по безробіттю під час війни: хто і скільки може отримати

З початку воєнного стану в Україні значна кількість людей втратила робочі місця, частини або повні зарплати. Актуальним стало питання безробіття та соціальних гарантій для таких людей.

Хто під час воєнного стану в Україні може вважатися безробітним, та які виплати цим людям передбачені, розповідає «Сьогодні».

Подати заявку на отримання статусу безробітного можна онлайн

Вважатися безробітними можуть люди віком від 15 до 70 років, які через відсутність роботи не мають заробітку і готові та здатні працювати. У постанові Кабміну від 19 березня йдеться про те, що подати заявку на отримання такого статусу можна як у центрах зайнятості, так і онлайн через «Дію».

Подати заявку в електронній формі можуть люди, які:

пройшли електронну ідентифікацію та автентифікацію;

є громадянами України;

мають паспорт громадянина України та/або паспорт громадянина України для виїзду за кордон та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Щоб подати заявку на отримання статусу безробітного та призначення виплат через «Дію», треба зробити таке:

авторизуватись у кабінеті громадянина на diia.gov.ua за допомогою електронного підпису;

заповнити заявку;

подати її до зручного вам центру зайнятості;

ввести номер соціального рахунку та обрати періодичність отримання виплат (якщо немає соціального рахунку, пропустити цей етап. Але протягом 10 робочих днів після призначення виплат відкрийте соціальний рахунок та надішліть його реквізити на електронну пошту центру зайнятості, де подали заяву);

завантажити необхідні документи;

перевірити дані та підписати їх електронним підписом.

Кому та які суми призначаються

Як пояснюють в Українській Гельсінській спілці з прав людини, допомога по безробіттю надається громадянам України, які отримали статус безробітного і призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.

Розмір допомоги визначають залежно від страхового стажу та заробітної плати, яку людина отримувала раніше. Якщо таких даних немає, то суму визначають на основі довідки про заробітну плату (грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором), яку людині видав роботодавець, військовий комісаріат, де людина перебувала на обліку, чи військова частина, де людина проходила службу.

Таку допомогу виплачують не рідше, ніж 2 рази на місяць. Також можливий варіант 1 виплати на місяць, якщо на це згоден безробітній.

Водночас допомога по безробіттю не надається особам, які не мають страхового стажу. Це правило не стосується лише:

молоді, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних осіб як безробітних;

взятих на облік внутрішньо переміщених осіб, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж допомога по безробіттю таким особам призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття.

Якщо через воєнні дії центри зайнятості не можуть забезпечити фінансування, то кошти перераховуватиме Ощадбанк на рахунки безробітних.

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