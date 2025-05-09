«Доступні кредити 5−7−9%»: 3 251 агропідприємство залучило вже понад 19 млрд грн з початку року — Finance.ua

«Доступні кредити 5−7−9%»: 3 251 агропідприємство залучило вже понад 19 млрд грн з початку року
«Доступні кредити 5−7-9%»: 3 251 агропідприємство залучило вже понад 19 млрд грн з початку року.
Про це пише міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.
Державна програма залишається головним інструментом підтримки аграрного бізнесу. Адже це — реальний ресурс, який дозволяє фермерам сіяти, інвестувати в техніку та розвиток господарства.
Лідерами за обсягом залучених кредитів є Київська, Чернігівська, Одеська, Кіровоградська, Вінницька, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.
Загалом, у цих регіонах вже скористалися програмою 1883 агропідприємств.
З 2025 року доступ до програми можливий за умови реєстрації в ДАР. Це про прозорість, ефективність та зручність для аграріїв.
Загалом, від початку року 7 420 агропідприємств вже залучили майже 34,6 млрд грн кредитів за різними програмами.
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