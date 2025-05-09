«Доступні кредити 5−7−9%»: 3 251 агропідприємство залучило вже понад 19 млрд грн з початку року — Finance.ua

«Доступні кредити 5−7−9%»: 3 251 агропідприємство залучило вже понад 19 млрд грн з початку року Сьогодні 12:34 — Кредит&Депозит

«Доступні кредити 5−7−9%»: 3 251 агропідприємство залучило вже понад 19 млрд грн з початку року

«Доступні кредити 5−7-9%»: 3 251 агропідприємство залучило вже понад 19 млрд грн з початку року.

Про це пише міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

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Державна програма залишається головним інструментом підтримки аграрного бізнесу. Адже це — реальний ресурс, який дозволяє фермерам сіяти, інвестувати в техніку та розвиток господарства.

Лідерами за обсягом залучених кредитів є Київська, Чернігівська, Одеська, Кіровоградська, Вінницька, Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області.

Загалом, у цих регіонах вже скористалися програмою 1883 агропідприємств.

З 2025 року доступ до програми можливий за умови реєстрації в ДАР. Це про прозорість, ефективність та зручність для аграріїв.

Загалом, від початку року 7 420 агропідприємств вже залучили майже 34,6 млрд грн кредитів за різними програмами.

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