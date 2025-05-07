Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою — Finance.ua
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Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою

Кредит&Депозит
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Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою
Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою
Запровадження державного страхування воєнних ризиків стало б ключовим кроком для зниження ставок за іпотекою та залучення іноземних інвесторів.
Про це заявили банкіри під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».
«На розгляді вже є законопроєкт про страхування воєнних ризиків як обов’язкової умови для іпотечних кредитів. Окрім ризику платоспроможності позичальника, банки несуть ризик знищення або пошкодження житла, яке є предметом забезпечення, а також загибелі чи інвалідності позичальника внаслідок війни. Це знижує апетит до ризику і стримує іноземні банки від входу на наш іпотечний ринок», — зазначила директорка з розвитку іпотечного кредитування Сенс Банку Орися Юзвишин.
Українські страхові компанії нещодавно почали пропонувати страхування воєнних ризиків.
«Лише останніми місяцями кілька страхових компаній вийшли з такою послугою. Вона має дуже обмежений характер: страхування із певними лімітами, зокрема по розміру відповідальності, і з обмеженнями щодо кількості регіонів», — розповів член правління, директор з роздрібного бізнесу Скай Банку Володимир Чорненький.

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Тому він підтримує ідею зробити страхування воєнних ризиків обов’язковим видом страхування предмету іпотеки.
«Із відповідним ціноутворенням, чіткими лімітами чи зоною відповідальності, а також можливістю покриття страхових ризиків зі сторони держави. Або, якщо це перестрахування, — із гарантіями держави», — каже Володимир Чорненький.
Однак страхувати воєнні ризики за рахунок позичальника неприпустимо, вважають банкіри.
«Перекласти страховий ризик на позичальника — неправильно. Держава повинна забезпечити покриття такого ризику. Бо зараз страхування є дорогим для позичальника. Ми повинні шукати такий приклад, як сьогодні є в Ізраїлі, де страхування ризиків війни покриває держава», — наголосила Орися Юзвишин.

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Представники банківського сектору не підтримують створення державної страхової компанії.
«Приблизно 80% іпотечного ринку тримають державні банки, і створення ще одного оператора у формі державної страхової компанії — це точно не той шлях, яким всі хочуть йти», — каже директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.
Але поки що комерційні гравці ці ризики не беруть на себе.
«Жодна комерційна страхова компанія чи страхова компанія з іноземним ризиком не хоче самостійно брати на себе страхування воєнних ризиків в умовах війни. Тому потрібна підтримка держави», — додав Володимир Чорненький.

Довідка Finance.ua:

  • Рада фінансової стабільності, куди входять Національний банк, Міністерство фінансів, Міністерство економіки і Національна комісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може;
  • банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн. Це на 7% перевищує обсяги січня.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються. Знижка на квитки 10% за промокодом: Finance.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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