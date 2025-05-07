Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою — Finance.ua

Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою Сьогодні 15:06 — Кредит&Депозит

Банкіри розповіли, за яких умов в Україні знизяться ставки за іпотекою

Запровадження державного страхування воєнних ризиків стало б ключовим кроком для зниження ставок за іпотекою та залучення іноземних інвесторів.

Про це заявили банкіри під час круглого столу, організованого «Фінансовим клубом».

«На розгляді вже є законопроєкт про страхування воєнних ризиків як обов’язкової умови для іпотечних кредитів. Окрім ризику платоспроможності позичальника, банки несуть ризик знищення або пошкодження житла, яке є предметом забезпечення, а також загибелі чи інвалідності позичальника внаслідок війни. Це знижує апетит до ризику і стримує іноземні банки від входу на наш іпотечний ринок», — зазначила директорка з розвитку іпотечного кредитування Сенс Банку Орися Юзвишин.

Українські страхові компанії нещодавно почали пропонувати страхування воєнних ризиків.

«Лише останніми місяцями кілька страхових компаній вийшли з такою послугою. Вона має дуже обмежений характер: страхування із певними лімітами, зокрема по розміру відповідальності, і з обмеженнями щодо кількості регіонів», — розповів член правління, директор з роздрібного бізнесу Скай Банку Володимир Чорненький.

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Тому він підтримує ідею зробити страхування воєнних ризиків обов’язковим видом страхування предмету іпотеки.

«Із відповідним ціноутворенням, чіткими лімітами чи зоною відповідальності, а також можливістю покриття страхових ризиків зі сторони держави. Або, якщо це перестрахування, — із гарантіями держави», — каже Володимир Чорненький.

Однак страхувати воєнні ризики за рахунок позичальника неприпустимо, вважають банкіри.

«Перекласти страховий ризик на позичальника — неправильно. Держава повинна забезпечити покриття такого ризику. Бо зараз страхування є дорогим для позичальника. Ми повинні шукати такий приклад, як сьогодні є в Ізраїлі, де страхування ризиків війни покриває держава», — наголосила Орися Юзвишин.

Представники банківського сектору не підтримують створення державної страхової компанії.

«Приблизно 80% іпотечного ринку тримають державні банки, і створення ще одного оператора у формі державної страхової компанії — це точно не той шлях, яким всі хочуть йти», — каже директор департаменту роздрібного бізнесу банку «Глобус» Дмитро Замотаєв.

Але поки що комерційні гравці ці ризики не беруть на себе.

«Жодна комерційна страхова компанія чи страхова компанія з іноземним ризиком не хоче самостійно брати на себе страхування воєнних ризиків в умовах війни. Тому потрібна підтримка держави», — додав Володимир Чорненький.

Довідка Finance.ua:

Рада фінансової стабільності, куди входять Національний банк, Міністерство фінансів, Міністерство економіки і Національна комісія з цінних паперів, має створити окрему стратегію для розвитку іпотеки в Україні, адже лише за рахунок субсидійованого кредитування ця галузь розвиватись не може;

банки України в лютому видали 516 іпотечних кредитів на загальну суму 926 млн грн. Це на 7% перевищує обсяги січня.



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Фінансовий клуб За матеріалами:

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