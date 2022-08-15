День фінансів: продовження воєнного стану та мобілізації, закон про "митний безвіз", оновлення "Приват24" — Finance.ua
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День фінансів: продовження воєнного стану та мобілізації, закон про "митний безвіз", оновлення "Приват24"

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У понеділок, 15 серпня, Верховна Рада ухвалила такі рішення:
Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів до 21 листопада. Також депутати спростили примусове відчуження майна в умовах воєнного стану.
  • Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7644 щодо виділення в державний бюджет додаткових витрат на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень.
«Митний безвіз»: які спрощення для українського бізнесу. Верховна Рада на засіданні у понеділок підтримала в цілому закон, який запроваджує необхідні зміни для укладання «митного безвізу» з Євросоюзом. «Митний безвіз» дозволить українському бізнесу користуватися такими спрощеннями.
Бюджет-2023 буде надзвичайно жорсткий. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про перегляд усіх видатків. Ключове завдання — знаходження коштів, в тому числі за допомогою країн-партнерів, щоб профінансувати дефіцит бюджету.
10% податок на імпорт. Запровадженням такого податку хочуть «убити відразу двох зайців»: знизити попит на імпортні товари (які автоматично зростуть у ціні) та частково закрити діру в бюджеті надходженнями від нового податку.
Оновлення «Приват24». ПриватБанк повідомив, що «Приват24» отримав велике оновлення. Про це повідомляє пресслужба банку. З’явилося відразу чотири нові функції, які насамперед будуть корисними для фрилансерів, батьків та автомобілістів.
Банки підвищили ставки за гривневими депозитами. Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених у липні, становить 8,1% річних, що на 1,5 процентного пункту (п.п.) вище рівня червня і на 2,4 п. п. — рівня травня, коли був досягнутий історичний мінімум такої ставки.
Бензин та дизель знову подорожчають? Кабмін пропонує повернути акциз. Урядовий законопроєкт пропонує відмовитись від «нульової» ставки акцизу й встановити ставку у розмірі 100 євро за 1000 літрів.
До речі, якщо ви збираєтесь виїхати за кордон на авто (або вже там), варто знати декілька важливих фактів про страхування «Зелена карта». Якщо бажаєте отримати вичерпну й актуальну інформацію щодо поліса, запрошуємо на безкоштовний тематичний вебінар, який відбудеться 18 серпня о 12:00.

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День фінансів: продовження воєнного стану та мобілізації, закон про "митний безвіз", оновлення "Приват24"
За матеріалами:
Finance.ua
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