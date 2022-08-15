Рада офіційно закликає засудити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС, - постанова — Finance.ua
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Рада офіційно закликає засудити ядерний тероризм росії на Запорізькій АЕС, - постанова

Казна та Політика
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Верховна рада закликає ООН, ЄС, Європейську раду, ОБСЄ, парламентів та урядів країн-членів МАГАТЕ засудити акт ядерного тероризму, який здійснює росія на Запорізькій АЕС.
Постанову підтримав 301 нардеп.
Рада закликає міжнародне співтовариство ввести санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації «Росатом», а також підприємств і організацій, що входять до її складу. Також обмеження слід ввести щодо російських фізичних осіб, які є керівниками «Росатому» та його дочірніх підприємств.
Нардепи звертаються до парламентів та урядів країн-членів Міжнародного агентства з атомної енергії із закликом звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав рф як члена Агентства, а також позбавлення росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах співробітництва.
Також необхідно направити спільну безпекову місію ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням російських військових і техніки з неї й усієї прилеглої території, включаючи Енергодар.
Нагадаємо, раніше ЄС і країни-союзники України закликали рф негайно вивести свої війська з території Запорізької АЕС.
ЄС також закликав демілітаризувати територію ЗАЕС.
Окрім того, «Енергоатом» зазначив, що станція продовжує працювати з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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