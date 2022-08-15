Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 мільярдів — Finance.ua
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Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 мільярдів

Казна та Політика
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Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 мільярдів
Рада прийняла зміни до державного бюджету на 270 мільярдів
Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 7644 щодо виділення в державний бюджет додаткових витрат на 270 мільярдів гривень за рахунок внутрішніх запозичень.
Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк у Telegram.
За проєкт закону проголосували 287 народних депутатів.
Основні кошти держава планує перерахувати на військові потреби. Зокрема:
  • Міністерству оборони +241 млрд грн (з них на оплату праці — 145,3 млрд грн);
  • Міністерству внутрішніх справ — +23 млрд грн;
  • Головному управлінню розвідки +2.2 млрд грн;
  • Службі безпеки України +2.5 млрд грн;
  • Управлінню держохорони +197 млн грн;
  • Службі зовнішньої розвідки +139 млн грн;
  • Держспецзв’язку +425 млн грн.
Також передбачається збільшити резервний фонд Мінфіну на 715 млн грн та виділити Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки — 10 млн грн.
Правку про виділення додаткових 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1.6%) уряду Канади в фінальну редакцію проєкту закону не включили.
Зазначається, що джерелом збільшення бюджету будуть внутрішні запозичення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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