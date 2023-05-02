День фінансів: продовження воєнного стану, мита на генератори і Starlink, купівля авто через «Дію» — Finance.ua

День фінансів: продовження воєнного стану, мита на генератори і Starlink, купівля авто через «Дію» Сьогодні 17:50

Вівторок, 2 травня. Рада продовжує воєнний стан, а Сили оборони критикують законопроєкт про повернення 30 тисяч військовим.

Воєнний стан в Україні. Верховна Рада продовжила Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації на 90 днів. Тепер мобілізація і воєнний стан діятимуть до 18 серпня 2023 року.

Доплата військовим. Очільники Сил оборони розкритикували правку до закону, якою раніше спробували повернути військовим Очільники Сил оборони розкритикували правку до закону, якою раніше спробували повернути військовим виплати у 30 тис. грн , та пропонують зібрати робочу групу для створення нового закону про оплату праці військовослужбовців.

Водночас у МВФ прокоментували повернення «військових» виплат. Там кажуть, що прийнятий законопроєкт не визначає джерел фінансування цих додаткових витрат у понад 4 млрд дол., тому може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.

Відмітимо, що вже 782 військовослужбовці та силовики отримали доступний кредит на житло. Вони можуть оформити кредит на придбання житла на пільгових умовах — під 3% річних. У новій статті Finance.ua розібрався, на що можуть претендувати наші захисники в межах програми єОселя у 2023 році:

Мита на генератори і Starlink повертаються. 1 травня завершився період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Тепер податок на додану вартість та ввізне мито 1 травня завершився період пільгового імпорту товарів для відновлення енергетичної інфраструктури України. Тепер податок на додану вартість та ввізне мито знову треба сплачувати за електрогенератори, трансформатори, інвертори, акумулятори та інші пристрої енергетики, а також системи Starlink.

Швидкі кредити подешевшають. Національний банк пропонує внести зміни до закону «Про споживче кредитування», зокрема встановити граничні розміри відсоткових ставок. Замість поточних 1500% річних, які зустрічаються на ринку, Національний банк пропонує внести зміни до закону «Про споживче кредитування», зокрема встановити граничні розміри відсоткових ставок. Замість поточних 1500% річних, які зустрічаються на ринку, буде не більше 300% річних

«Потрібні будуть лише два смартфони». Починаючи з червня, українці зможуть зареєструвати авто безпосередньо в салоні, з серпня — придбати номери онлайн, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто буде переведено в цифровий варіант. Як кажуть у МВС, Починаючи з червня, українці зможуть зареєструвати авто безпосередньо в салоні, з серпня — придбати номери онлайн, а з вересня весь процес купівлі-продажу авто буде переведено в цифровий варіант. Як кажуть у МВС, процес купівлі-продажу автомобілів переведуть у «Дію». Потрібні будуть тільки продавець-покупець і два смартфони у них.

Експорт IT-послуг падає. У першому кварталі 2023 року У першому кварталі 2023 року експорт IT-послуг з України знизився на 16%, у порівнянні з таким же періодом 2022 року, і склав $1,68 млрд. За словами виконавчого директора IT Ukraine Association Костянтина Васюка, зниження обумовлено двома чинниками: у попередні роки галузь зростала надвисокими темпами; кожен перший квартал нового року традиційно має падіння, у порівнянні з першим кварталом року попереднього.

Настрої бізнесу. Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше з жовтня 2021 року. Підприємства торгівлі вперше з січня 2022 року очікують на збільшення чисельності працівників, решта опитаних секторів прогнозують нижчі ніж в попередні місяці темпи скорочення персоналу. Додамо також, що в в Україні оновили правила держреєстрації бізнесу.

Українці стали менше купувати валюту. Населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 559,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів. Таким чином, у квітні Населення України у квітні 2023 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 1 335,4 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 559,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 224,2 млн доларів. Таким чином, у квітні українці скоротили купівлю валюти на 200,1 млн доларів порівняно з березнем, коли вони купили 424,3 млн доларів.

Три нові угоди з Bayraktar. Україна та турецька компанія Baykar підписали три нові угоди для українських виробників. «Є важливий результат. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління», — Україна та турецька компанія Baykar підписали три нові угоди для українських виробників. «Є важливий результат. Деталі, ясне діло, не розкажу, та запевняю, ці контракти дають нашій країні експортний виторг і зброю нового покоління», — повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишін.

Україна — енергетичний хаб Європи. Енергетичну стратегію України до 2050 року. Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України. Кабмін схвалив Енергетичну стратегію України до 2050 року. Документ відображає цілі Європейського зеленого курсу та базується на принципах комплексного підходу до формування та реалізації політики у сфері енергетики, створення умов для сталого розвитку економіки України.

NovaPay відкриватиме рахунки й випускатиме картки. Компанія «НоваПей», яка працює разом із «Новою поштою», Компанія «НоваПей», яка працює разом із «Новою поштою», отримала розширену ліцензію НБУ . NovaPay зможе відкривати і обслуговувати рахунки приватних і корпоративних клієнтів; випускати картки до рахунків фізичним особам; здійснювати еквайринг для бізнесу, тобто безготівковий прийом платежів; забезпечувати перекази без відкриття рахунку; кредитувати; приймати гроші на рахунок і видавати їх тощо.

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