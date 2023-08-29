День фінансів: продаж безготівкової валюти населенню, ставки за депозитами, гроші за повернення додому — Finance.ua

День фінансів: продаж безготівкової валюти населенню, ставки за депозитами, гроші за повернення додому Сьогодні 17:50

Вівторок, 29 серпня. НБУ пом’якшив обмеження продажу населенню безготівкової валюти, а банки почали відмовлятися від високих депозитних ставок.

Продаж безготівкової валюти населенню. З 29 серпня українські З 29 серпня українські банки зможуть продавати населенню безготівкову іноземну валюту на суму до 50 тисяч гривень на місяць без підтвердження підстав для цього.

В ПриватБанку розповіли, коли стане доступна послуга з купівлі іноземної валюти через мобільний застосунок «Приват24».

Українці активно переходять на безготівкові розрахунки та банківські картки. Це зручно та практично. Тому Finance.ua постійно аналізує пропозиції банків. Сьогодні пропонуємо оновлений рейтинг дебетових карток:

Стратегія розвитку фінансового сектору. В Україні затвердили нову Стратегію розвитку фінансового сектору. Документ спрямований на стабілізацію сектору та відновлення країни у перспективі. Оскільки умови війни зумовлюють високу загальну невизначеність, нова Стратегія є безстроковою.

Пікові депозитні ставки залишилися в минулому. Банки почали відмовлятися від рекордно високих депозитних ставок за вкладами населення після початку в липні циклу зниження облікової ставки НБУ, коли її скоротили з 25% до 22%. Пік ставок припав на червень — липень, і вже з кінця липня, коли була зменшена облікова ставка НБУ, більшість гравців почали переглядати свою процентну політику.

Крім того, банкіри очікують від НБУ подальшого зниження облікової ставки, що спровокує подальше зниження ставок за гривневими депозитами.

Гроші за повернення додому. Українці, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон, а тепер планують повернутися додому, можуть отримати фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень. Українці, які з початком повномасштабної війни виїхали за кордон, а тепер планують повернутися додому, можуть отримати фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень. Грошова підтримка українцям надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine. Мова про тих громадян, які у мирному житті працювали в громадському, освітньому та культурному секторах.

Водночас українці назвали рівень доходів на місяць для «нормального життя». Як свідчать дані опитування КМІС, медіанне значення зарплати у розрахунку на одну особу на місяць, щоб жити нормально, у липні 2023 року складає 12 750 гривень (345 доларів за поточним курсом).

МОН працює над новою моделлю зарплати вчителів. Міністерство освіти і науки Міністерство освіти і науки планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл. Так, у 2023−2024 році будуть сформовані нові підходи до системи оплати праці педагогів, а у 2024−2025 вже стартує перший пілотний проект, до якого планується включити 500 шкіл.

До речі, портал Dou.ua провів дослідження і виявив, що попри війну 66% ІТ-фахівців в Україні заробляють більше, ніж витрачають, а 84% айтівців задоволені нинішнім рівнем доходу.

Як змінилася вартість оренди житла у порівнянні з 2021 роком. До повномасштабного вторгнення росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася. Найдорожчою в Україні оренда житла є в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 400 грн. Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир в Україні в порівнянні з мирним 2021 роком — До повномасштабного вторгнення росії оренда квартир у Києві в середньому коштувала дорожче, ніж у будь-якому місті України. Але під час великої війни ситуація на ринку оренди змінилася. Найдорожчою в Україні оренда житла є в Ужгороді. Там оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 15 400 грн. Як змінилася вартість оренди однокімнатних квартир в Україні в порівнянні з мирним 2021 роком — дізнавайтесь тут

Вибори під час війни: бути чи не бути? Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибори під час війни в Україні Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибори під час війни в Україні провести неможливо . Серед основних причин — безпека, фінансування, можливість реєстрації виборців.

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