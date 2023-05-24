День фінансів: про економіку США, водійське посвідчення в Дії, нову функцію Приват24 та новий сервіс грошових переказів — Finance.ua

День фінансів: про економіку США, водійське посвідчення в Дії, нову функцію Приват24 та новий сервіс грошових переказів Сьогодні 17:50

В середу, 24 травня, ми дослідили в новій статті, як американська економіка стала першою у світі:

Також нагадаємо, що Україна стала першою країною Європи, де можна відмовитись від фізичного бланка посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Про це новий матеріал:

Кредити та депозити. Станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках Станом на травень 2023 року обсяг депозитів бізнесу та українців в українських банках становить майже 2 трлн грн — на третину більше до показників минулого року. Натомість загальний обсяг кредитів скоротився на 8%. Про це свідчить аналітика від Опендатабот.

Пом’якшення валютних обмежень. Місія Міжнародного валютного фонду 23 травня Місія Міжнародного валютного фонду 23 травня розпочала роботу з метою проведення першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Під час переговорів особлива увага приділятиметься обговоренню майбутнього поступового пом’якшення валютних обмежень.

Як змінилися зарплати українців за останній рік. Пенсійний фонд України Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Таким чином, у порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13 016,16 гривень.

У Приват24 запустили нову функцію. Мобільний застосунок Приват24 в Мобільний застосунок Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню «Комунікації», де тепер можна зв’язатися з банком через «Допомогу онлайн», месенджери чи напряму подзвонити до банку.

ПриватБанк запустив новий сервіс грошових переказів за кордон. ПриватБанк та Zen.com ПриватБанк та Zen.com запускають швидкий сервіс грошових переказів до України. Зробити грошовий переказ до України можна безпосередньо в мобільному додатку компанії, при цьому для українців, які перебувають за кордоном, діють особливі умови користування сервісом.

Мода на «смарт-квартири». Українці Українці шукають квартири не для інвестицій, а для проживання. Уподобання змістилися у бік невеликого житла, бажано з ремонтом. Популярність дво- та трикімнатних квартир сильно впала, натомість активізувався попит на крихітні «смарт-квартири».

Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців.

У яких містах Євросоюзу найменш доступне житло. За даними сервісу, серед міст Євросоюзу За даними сервісу, серед міст Євросоюзу найменш доступне житло у Парижі. Наприклад, оренда однокімнатної квартири в центрі міста коштує в середньому 1,2 тис. євро (у спальному районі - 920,7 євро). Середня вартість квадратного метра житла у центрі становить 12,3 тис. євро, за межами центру — 8,7 тис. При цьому середньомісячний дохід мешканця столиці Франції становить 2,7 тис. євро.

Професії, які не зможе замінити штучний інтелект. Зараз людство перебуває у розпалі своєрідної революції та має реальну імовірність того, що роботи та штучний інтелект замінять людей на робочих місцях. Але є й ті професії, представникам яких Зараз людство перебуває у розпалі своєрідної революції та має реальну імовірність того, що роботи та штучний інтелект замінять людей на робочих місцях. Але є й ті професії, представникам яких не варто хвилюватися.

В Україні створять 11 тисяч робочих місць.

Виплати вагітним та допомога на дітей. Пенсійному фонду України пропонують Пенсійному фонду України пропонують передати функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей. Річ у тому, що управління соцзахисту на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій не можуть нараховувати належну допомогу, а в іншому районі її оформити неможливо.

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