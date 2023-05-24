ПриватБанк запустив новий сервіс грошових переказів за кордон — Finance.ua

ПриватБанк запустив новий сервіс грошових переказів за кордон Сьогодні 15:05 — Особисті фінанси

ПриватБанк запустив новий сервіс грошових переказів за кордон

ПриватБанк та Zen.com запускають швидкий сервіс грошових переказів до України.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Новим партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney став європейський фінансовий сервіс Zen.com, що дає можливість українцям отримувати перекази з-за кордону за доступними тарифами», — повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

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Зробити грошовий переказ до України можна безпосередньо в мобільному додатку компанії, при цьому для українців, які перебувають за кордоном, діють особливі умови користування сервісом.

«Ми прагнемо змінити спосіб, яким люди взаємодіють зі своїми фінансами, забезпечуючи швидкі та зручні рішення. Наша місія полягає в тому, щоб зробити фінансові послуги доступнішими та простішими для всіх, незалежно від місця проживання, — говорить комерційний директор Zen.com Міхал Богуславський. — Ми пишаємося тим, що зможемо поєднати наші інноваційні продукти з досвідом та експертизою ПриватБанку.»

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