У Приват24 запустили нову функцію — Finance.ua

У Приват24 запустили нову функцію Сьогодні 11:24 — Особисті фінанси

Мобільний застосунок Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню «Комунікації», де тепер можна зв’язатися з банком через «Допомогу онлайн», месенджери чи напряму подзвонити до банку.

Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку

Допомога online — для тих, хто хоче оперативно розв’язувати проблему прямо у застосунку.

Написати у Viber або Telegram — з представниками банку можна зв’язатися через месенджери.

Дзвінок через Приват24 — зателефонувати можна через застосунок.

Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню «Історія заявок» буде вся інформація про це.

Якщо потрібно пересвідчитися, що дійсно дзвонили з ПриватБанку , представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити номер телефону та історію вхідних дзвінків від банку.

У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.

Також у меню «Комунікації» можна знайти додаткові номери телефонів банку у меню «Контакти»; актуальну Мапу відділень, банкоматів та терміналів.

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