У Приват24 запустили нову функцію — Finance.ua

У Приват24 запустили нову функцію
Мобільний застосунок Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню «Комунікації», де тепер можна зв’язатися з банком через «Допомогу онлайн», месенджери чи напряму подзвонити до банку.
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
- Допомога online — для тих, хто хоче оперативно розв’язувати проблему прямо у застосунку.
- Написати у Viber або Telegram — з представниками банку можна зв’язатися через месенджери.
- Дзвінок через Приват24 — зателефонувати можна через застосунок.
Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню «Історія заявок» буде вся інформація про це.
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Якщо потрібно пересвідчитися, що дійсно дзвонили з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити номер телефону та історію вхідних дзвінків від банку.
У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.
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Також у меню «Комунікації» можна знайти додаткові номери телефонів банку у меню «Контакти»; актуальну Мапу відділень, банкоматів та терміналів.
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