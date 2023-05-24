У Приват24 запустили нову функцію — Finance.ua
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У Приват24 запустили нову функцію

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Мобільний застосунок Приват24 в оновленій версії запустив нове єдине меню «Комунікації», де тепер можна зв’язатися з банком через «Допомогу онлайн», месенджери чи напряму подзвонити до банку.
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку.
  • Допомога online — для тих, хто хоче оперативно розв’язувати проблему прямо у застосунку.
  • Написати у Viber або Telegram — з представниками банку можна зв’язатися через месенджери.
  • Дзвінок через Приват24 — зателефонувати можна через застосунок.
Якщо клієнт раніше звертався через проблеми з банком, то в меню «Історія заявок» буде вся інформація про це.
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Якщо потрібно пересвідчитися, що дійсно дзвонили з ПриватБанку, представляючись співробітниками банку, тепер це можна зробити самостійно: перевірити номер телефону та історію вхідних дзвінків від банку.
У Приват24 можна повідомити про шахрайство, якщо телефонували не з банку.
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Також у меню «Комунікації» можна знайти додаткові номери телефонів банку у меню «Контакти»; актуальну Мапу відділень, банкоматів та терміналів.

Платіжні карти банків України

За матеріалами:
Finance.ua
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