Мода на "смарт-квартири" повертається: яке житло купують українці — Finance.ua
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Мода на "смарт-квартири" повертається: яке житло купують українці

Нерухомість
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Мода на "смарт-квартири" повертається: яке житло купують українці
Мода на "смарт-квартири" повертається: яке житло купують українці
Українці шукають квартири не для інвестицій, а для проживання. Уподобання змістилися у бік невеликого житла, бажано з ремонтом. Популярність дво- та трикімнатних квартир сильно впала, натомість активізувався попит на крихітні «смарт-квартири».
Важливим фактором вибору житла залишається ціна. Про це розповіли аналітики ринку нерухомості та девелопери порталу «Мінфін».
«Протягом 2022 року смаки покупців змінювалися чи не щотижня. Бувало й так, що вимоги до житла суттєво змінювалися буквально після чергового ракетного обстрілу. Зрештою, паніка вщухла, і покупець, схоже, остаточно визначився зі своїми пріоритетами», — йдеться у матеріалі.

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Загалом клієнти набагато охочіше вибирають житло у ЖК, де є розвинена інфраструктура. Що стосується площ, то попит змістився на невеликі однокімнатні квартири. У той же час, інтерес до дво- та трикімнатних суттєво впав. Купують житло в більшості випадків у комплексах охоче більше 60%.
Люди шукають житло невеликих розмірів, починаючи від 15 кв м. Це так зване смарт-житло. Забудовники не відкидають, що незабаром таке житло може навіть опинитися в дефіциті. Левову частку покупців — близько 85% - становлять ті, хто купує квартиру собі. Інші 15% - це інвестиційний попит.

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Також все частіше покупці шукають квартири, в яких можна жити одразу, без попереднього ремонту. Запит на таку нерухомість вже зріс на 60% і продовжує зростати. Як зазначають аналітики, особливо актуальним це питання є для ВПО.
При цьому житла з ремонтом на українському первинному ринку не так багато. Тому девелопери змушені адаптуватися під нові вимоги покупців і вже починають пропонувати опції «житло під ключ» або «квартира з оздобленням».

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За матеріалами:
Обозреватель
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