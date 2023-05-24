Непідвладні: професії, які не зможе замінити штучний інтелект. Принаймні найближчим часом — Finance.ua

Непідвладні: професії, які не зможе замінити штучний інтелект. Принаймні найближчим часом Сьогодні 09:08 — Особисті фінанси

Непідвладні: професії, які не зможе замінити штучний інтелект. Принаймні найближчим часом

Зараз людство перебуває у розпалі своєрідної революції та має реальну імовірність того, що роботи та штучний інтелект замінять людей на робочих місцях. Але є й ті професії, представникам яких не варто хвилюватися. Поки що.

Якщо поставити себе на місце власників фабрик й заводів, не важко уявити, чому вони віддаватимуть перевагу придбанню коштовної машини, яка працюватиме 24/7, не вимагатиме підвищення та соціальних гарантій. Тим паче все більше й більше автоматизованих роботів беруть на себе виконання рутинних завдань й роблять їх швидше, аніж людина. Наприклад, в кінці 2019 року в компанії Amazon вже працювало понад 200 000 роботів.

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А якщо казати про штучний інтелект, то він також уже проникнув у багато професій, щоб зменшити тягар повторюваних і нудних завдань.

І хоча припускається, що впровадження штучного інтелекту та інших інновацій призведе до втрати людьми 26 млн робочих місць за 5 років, все ще є речі, на які штучний інтелект не здатний. Наприклад, ШІ поки не може виконувати завдання, які потребують людських якостей, такі як емоційний інтелект і нестандартне мислення. Тож експерти work.ua стверджують, що якщо у вашій роботі ці якості важливіші, ніж машинальне виконання рутинних речей, у вас буде більше шансів залишитися з роботою у майбутньому.

Творчі професії

Так, ШІ навчився за хвилину генерувати шедеври мистецтва та музики, що вражають. Проте творіння штучного інтелекту позбавлені емоційного взаємозв'язку з глядачами та слухачами.

Робота художників, письменників, композиторів та акторів вимагає глибокої людської емоційної взаємодії, індивідуального вираження та унікального бачення світу. Тільки людина може передати власний досвід, почуття та емоції через творчість, надаючи публіці нові ідеї та перспективи.

Професії, де важлива міжособистісна взаємодія

Сприйняття невербальних сигналів людей, здатність до співчуття та емпатії, гнучкість мислення та творчий підхід до розв’язання проблем, розуміння емоцій, почуттів та поведінки людей вимагають розвиненого емоційного інтелекту, який ШІ сьогодні не має.

Міжособистісна взаємодія зустрічається в роботі психологів, викладачів, менеджерів з персоналу, журналістів-розслідувачів, наставників та соціальних працівників. Для виконання своїх обов’язків фахівці повинні мати здатність встановлювати емоційний контакт та виявляти емпатію.

Штучний інтелект може бути корисним інструментом для представників вищеперелічених професій, наприклад, підтримувати облік та аналізувати велику кількість даних. І все ж таки реальна людська взаємодія залишається безцінним елементом в процесі навчання, психотерапії, спілкування та консультування.

Професії, які потребують стратегічного мислення

Фахівці, які повинні мислити стратегічно, виконують важливу роль у суспільстві та їх складно замінити штучним інтелектом. Менеджери, керівники, інноваційні спеціалісти й підприємці мають знання, досвід та інтуїцію, щоб ухвалювати складні рішення, розробляти довготривалі стратегії.

Штучний інтелект може надати аналітичну підтримку та проаналізувати великі обсяги даних для прийняття рішень, але людина залишається незамінною в здатності бачити перспективи та розпізнавати ризики.

Штучний інтелект для більшості спеціалістів — допоміжний інструмент, проте людський фактор залишається незамінним. Тому поки що не варто розглядати ШІ як ворога чи конкурента. Подібно до того, як пральна та посудомийна машини призначені заощаджувати наш час, штучний інтелект, ймовірно, дозволить зосередитися на більш творчих, креативних завданнях, де ми зможемо зробити більший внесок.

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