Професії, які зникнуть через війну і штучний інтелект — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Професії, які зникнуть через війну і штучний інтелект

Особисті фінанси
28
Професії, які зникнуть через війну і штучний інтелект
Професії, які зникнуть через війну і штучний інтелект
Війна в Україні та невпинний розвиток штучного інтелекту можуть стати причиною зникнення багатьох професій. Наприклад, касир, телефонний адміністратор, складальник на заводі тощо.
Проте незвичної популярності можуть набути такі професії як будівельники, медики та інженери, вважає президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов.
Він одним із перших в Україні почав застосовувати можливості ChatGPT під час своєї роботи.
У представників професій, які стягують оплату за будь-які послуги, є всі шанси залишитися без роботи, адже їх замінять програмним забезпеченням.
Втратять роботу також ті, хто займається бронюванням, реєстрацією, клієнтською підтримкою, — їх теж колись замінять на ПЗ.
Місце для вашої реклами
На машини замінять прості професії на заводах. Втратять роботу оператори баз даних. Щодо водіїв, то їх робота теж під загрозою, проте це настане ще нескоро.
Високим попит будуть мати педагоги, IT-шники, медики, будівельники, інженери, екологи. За словами Мілованова, нові технології не тільки заберуть у людей робочі місця, але й створять нові, які не потребуватимуть важкої фізичної праці.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
ITsider.
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.