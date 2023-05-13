Професії, які зникнуть через війну і штучний інтелект — Finance.ua

Професії, які зникнуть через війну і штучний інтелект Сьогодні 09:21 — Особисті фінанси

Професії, які зникнуть через війну і штучний інтелект

Війна в Україні та невпинний розвиток штучного інтелекту можуть стати причиною зникнення багатьох професій. Наприклад, касир, телефонний адміністратор, складальник на заводі тощо.

Проте незвичної популярності можуть набути такі професії як будівельники, медики та інженери, вважає президент Київської школи економіки Тимофій Мілованов.

Він одним із перших в Україні почав застосовувати можливості ChatGPT під час своєї роботи.

У представників професій, які стягують оплату за будь-які послуги, є всі шанси залишитися без роботи, адже їх замінять програмним забезпеченням.

Втратять роботу також ті, хто займається бронюванням, реєстрацією, клієнтською підтримкою, — їх теж колись замінять на ПЗ.

На машини замінять прості професії на заводах. Втратять роботу оператори баз даних. Щодо водіїв, то їх робота теж під загрозою, проте це настане ще нескоро.

Високим попит будуть мати педагоги, IT-шники, медики, будівельники, інженери, екологи. За словами Мілованова, нові технології не тільки заберуть у людей робочі місця, але й створять нові, які не потребуватимуть важкої фізичної праці.

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