Пом'якшення валютних обмежень: у НБУ анонсували обговорення питання з місією МВФ — Finance.ua

Пом'якшення валютних обмежень: у НБУ анонсували обговорення питання з місією МВФ Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

Пом'якшення валютних обмежень: у НБУ анонсували обговорення питання з місією МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду 23 травня розпочала роботу з метою проведення першого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) з Україною. Під час переговорів особлива увага приділятиметься обговоренню майбутнього поступового пом’якшення валютних обмежень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Під час першого перегляду Програми EFF обговорюватиметься стан виконання Україною зобов’язань, передбачених у Меморандумі про економічну та фінансову політику. Зокрема, йдеться про заходи в сферах податково-бюджетної та монетарної політики, забезпечення фінансової стабільності, а також структурних реформ для середньо- та довгострокового зростання.

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Особлива увага приділятиметься обговоренню майбутнього поступового пом’якшення валютних обмежень, повернення до режиму гнучкого обмінного курсу та інфляційного таргетування. Розроблення відповідної стратегії є одним зі структурних маяків за Програмою EFF.

У фокусі зустрічей також заходи НБУ для забезпечення стабільної роботи фінансового сектору, включаючи проведення оцінки стійкості банківського сектору, робота з оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору, управління ліквідністю, стимулювання конкуренції між банками і, відповідно, зміцнення механізму монетарної трансмісії та підвищення привабливості гривневих активів, що є важливою передумовою збереження сталого зниження інфляції.

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Більшість структурних маяків, передбачених програмою EFF, які Україна мала виконати до першого перегляду, вже реалізовані або перебувають на фінальному етапі виконання.

«Ми розуміємо, що ключові завдання для нашої країни зафіксовані в Меморандумі про економічну та фінансову політику. Для нас це не просто документ, а щоденний план дій. Незважаючи на ракетні обстріли, ми ані на годину не припиняємо роботу і дотримуємося цього плану. Ми чітко і послідовно виконуємо взяті на себе зобов’язання, готові презентувати результати нашої роботи та анонсувати наступні кроки, спрямовані на посилення потенціалу України на шляху до Перемоги та економічного відновлення», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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