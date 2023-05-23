Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього банківської системи України — Finance.ua

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Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього банківської системи України

Казна та Політика
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Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього банківської системи України
Ризики і плани: в НБУ дали прогноз щодо майбутнього банківської системи України
Українська банківська система прибуткова і стійка, її функціонування є безперебійним.
Про це в інтерв'ю «Ми-Україна» розповів голова НБУ Андрій Пишний.
Перш за все він наголосив, що на сьогодні регулятор не вбачає суттєвих системних ризиків для банківської системи нашої країни.
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«Ми в діалозі з з банками, є розуміння щодо ситуації практично по кожному банку. Для того, щоб ми остаточно повернули в наше буття, в наше регулювання звичні для нас ринкові принципи, ми повинні перемогти. Але це не означає, що на шляху до перемоги ми не можемо і не будемо зменшувати адміністративні обмеження. Можемо і будемо», — зазначив Пишний.
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Він підкреслив, що над створенням відповідних передумов регулятор працює щоденно.
«Українська монетарна політика НБУ вже сьогодні дає відчутні результати. Ми бачимо, як зростають строкові депозити в банках, відсоткові ставки, які банки пропонують українцям… Курс стійкий. Множинність курсів фактично на сьогодні ліквідована. Офіційний курс та готівковий курс наблизилися майже один в один, тоді як ще пів року тому різниця між ними була 15−17%. Золото-валютні резерви на рекордному за 11 років рівні», — розповів голова Нацбанку.
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Пишний підкреслив, що НБУ докладає максимальних зусиль для запуску процесу валютної лібералізації. Він в країні відбуватиметься за чіткою стратегією, яку нині регулятор напрацьовує спільно з міжнародними партнерами. За його оцінкою, робота над цим має завершитись у червні цього року.
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За матеріалами:
Ми-Україна
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