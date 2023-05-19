Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка) — Finance.ua
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Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)
Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)
Приватбанк заробив майже половину загального прибутку всіх банків країни. Як змінились доходи банків в Україні у порівнянні до періода до великої війни.
Про це пише Опендатабот, посилаючись на дані НБУ.
У першому кварталі 2023 року прибуток українських банків зріс втричі порівняно з відповідним періодом у 2021 році до великої війни. Приватбанк заробив майже половину загального прибутку всіх банків країни. Більше половини від загального прибутку заробили державні банки. Приватбанк, Райффайзен та ПУМБ є лідерами серед своїх груп банків за прибутковістю. Кілька банків закінчили перший квартал зі збитками, але загалом прибуток банків значно виріс до попереднього періоду.
Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)
За перший квартал 2023 року 65 банків в Україні заробили 34 млрд грн. Це утричі більше, ніж за І квартал 2021 року — 10,9 млрд грн. Варто згадати, що станом на кінець березня 2022 року українські банки взагалі мали негативний баланс.
Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)
Серед усіх фінустанов в країні впевнено тримають лідерство державні банки. Так, усі 4 державні банки потрапили до топ-10 фінансових установ в країні по результатах першого кварталу 2023 року. У топ за прибутковістю також потрапили 5 банків з іноземним капіталом та лише один — з приватним. Фінустанови з цього переліку заробили 88% від усього прибутку українських банків (30 млрд з 34 млрд грн).
Лише 5 банків з 65 (8%) закінчили І квартал 2023 року зі збитками у розмірі 39,8 млн грн.

Державні банки

Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)
Загалом державні банки заробили 20,7 млрд грн — це 61% від загального прибутку усіх банків в Україні.
Першість стабільно утримує Приватбанк. За перші 3 місяці поточного року банк заробив майже у 7 разів більше, аніж за відповідний період 2021 року: 16 млрд грн проти 2,4 млрд грн. Наразі його частка у загальному прибутку всіх банків складає 47%.

Банки з іноземним капіталом

Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)
Разом банки з іноземним капіталом за перший квартал поточного року заробили 26% від прибутку усіх банків країни — 9 млрд грн. З усієї групи лише одна установа — Правекс банк — завершила період зі збитками у 4,8 млн грн.
На 1 місці Серед банків з іноземним капіталом стабільно лідує Райффайзен. Його прибуток за квартал склав 2,06 млрд грн. До топ-3 також потрапили Укрсиббанк та ОТП банк.
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Банки з приватним капіталом

Прибутки банків зросли утричі до періоду до великого вторгнення (інфографіка)
У цій групі найбільша кількість банків, що завершили перший квартал 2023 року зі збитками. Так, 4 банки з 46 отримали збитки у розмірі 35 млн грн.
Загалом група банків з приватним капіталом за три місяці заробила 4,35 млрд грн. Більш ніж третину (35%) від заробітків цієї групи припадає на ПУМБ. За перший квартал прибуток ПУМБ склав 1,54 млрд грн. До топ-3 у групі банків з приватним капіталом також потрапили Універсал банк (Монобанк) та «Південний».

Платіжні карти банків України

За матеріалами:
Finance.ua
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