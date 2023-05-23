Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною — Finance.ua

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Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною

Казна та Політика
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Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною
Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною
У вівторок, 23 травня, стартує місія МВФ з першого перегляду програми розширеного кредитування України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«У розмові з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером привітав початок її роботи у Відні», — написав він.
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Йдеться про 4-річну програму EFF на $15,6 млрд, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на $115 млрд упродовж дії програми.
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«Обговорили із паном Каммером допомогу МВФ в євроінтеграції України, а також роль Фонду у відновленні. Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу», — зазначив Денис Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний валютний фонд обіцяв провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня;
  • робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов’язань України і умов за програмою EFF;
  • головним чином, це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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