Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною — Finance.ua

Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною Сьогодні 10:01 — Казна та Політика

Місія МВФ розпочала перший перегляд програми з Україною

У вівторок, 23 травня, стартує місія МВФ з першого перегляду програми розширеного кредитування України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«У розмові з директором європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером привітав початок її роботи у Відні», — написав він.

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Йдеться про 4-річну програму EFF на $15,6 млрд, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною великого пакету підтримки від країн G7 на $115 млрд упродовж дії програми.

«Обговорили із паном Каммером допомогу МВФ в євроінтеграції України, а також роль Фонду у відновленні. Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу», — зазначив Денис Шмигаль.

Довідка Finance.ua:

Міжнародний валютний фонд обіцяв провести перший перегляд програми розширеного фінансування EFF для України в другій половині травня;

робота представників Фонду зосереджуватиметься на виконанні політичних зобов’язань України і умов за програмою EFF;

головним чином, це стосуватиметься сфер фіскальної політики, державного управління та політики обмінного курсу.

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