В МВФ озвучили деталі нового пакету для України — Finance.ua
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В МВФ озвучили деталі нового пакету для України

Казна та Політика
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В МВФ озвучили деталі нового пакету для України
В МВФ озвучили деталі нового пакету для України
Нова програма МВФ для України забезпечить більшу передбачуваність щодо надходження коштів міжнародних донорів і, на відміну від минулого року, дозволить уникнути рішень, пов’язаних із затримками.
Про це заявив директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер в інтерв’ю «Голосу Америки», зазначивши при цьому, що МВФ нещодавно оголосив новий пакет для України.
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«Обсяг пакета становить $115 млрд. Це важливо. Внесок МВФ до цього пакету — $15,6 млрд. Чому я це розрізняю? Бо це програма на чотири роки. Ми готуємось фінансувати макростабільність України впродовж чотирьох років. Ця програма мобілізує очікування донорів щодо надходження коштів», — зазначив директор Європейського департаменту МВФ.
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Кеммер нагадав, що торік не було рамкової програми, тож це ускладнило для донорів надання коштів.
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«Як ви знаєте, минулого року була надзвичайна підтримка донорів та фінансування МВФ для України, але не було рамкової програми, тож це ускладнило для донорів надання коштів, а для українських урядовців — прийняття рішень, бо завжди була непевність щодо того, коли прийдуть кошти. Тепер є стабільність, існує рамкова програма і пов’язане з нею фінансування, на яке може покладатись країна», — заявив Кеммер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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