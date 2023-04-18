Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда — Finance.ua
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Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда

Казна та Політика
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Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда
Україна розраховує цьогоріч отримати від МВФ іще два транші - на $1,8 мільярда
Україна розраховує отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) протягом року два транші загальним обсягом $1,8 млрд.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну за підсумками зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою.
Сторони обговорили поточний стан співпраці уряду України з Міжнародним валютним фондом.
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«У березні 2023 року Рада директорів Міжнародного валютного Фонду затвердила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) для України у розмірі 15,6 млрд дол. США. Перший транш у 2,7 млрд доларів США надійшов до держбюджету України одразу після затвердження програми. Також Україна розраховує отримати ще два транші протягом року загальним обсягом 1,8 млрд доларів США», — йдеться в повідомленні.
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Марченко подякував керівництву МВФ за співпрацю у впровадженні важливих заходів та політик у податково-бюджетній і фінансовій сфері.
Уряд України спільно з міжнародними партнерами визначили ключові короткострокові напрями реформ, які дозволять обмежити руйнівні наслідки війни, зменшити ризики для стабільності та створити основу для економічного відновлення.
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Нагадаємо, Україна отримає доступ до 115 млрд доларів довгострокової підтримки завдяки Міжнародному валютному фонду та країнам G7.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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