В Україні створять 11 тисяч робочих місць — Finance.ua

В Україні створять 11 тисяч робочих місць
За майже рік дії урядової програми єРобота 4600 підприємців отримали від держави гранти для започаткування й розвитку бізнесу на 3 млрд грн. В Мінекономіки очікують, що українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць.
Про це повідомила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі Національного телемарафону.
«За результатами першого року дії програми єРобота було видано 4600 грантів на загальну суму майже 3 млрд грн. З них по програмі „Власна справа“, за якою можна отримати мікрогрант до 250 тис. грн на старт або розширення бізнесу, вже видано 4189 мікрогрантів на 1 млрд грн. Ми очікуємо, що українці, які отримали ці мікрогранти, створять 11 тисяч робочих місць», — розповіла Бережна.
Нещодавні зміни до програми
Заступниця міністра нагадала, що програма «Власна справа» діє з липня минулого року, і за цей час Мінекономіки кілька разів вносив зміни до неї.
Зокрема, нещодавні зміни передбачають розширення напрямів використання мікрогранту — відтепер підприємці зможуть придбати за ці кошти транспортні засоби, потрібні для здійснення підприємницької діяльності.
Також було збільшено з 15 до 20 робочих днів термін, впродовж якого особа, що виграла грант, має зареєструватися як ФОП, якщо вона не є підприємцем, та укласти угоду на отримання мікрогранту і відкрити банківський рахунок для зарахування коштів.
Головна мета програми
Ключовою метою грантових програм є створення робочих місць. Зокрема, отримувач мікрогранту має створити 1−2 робочих місця залежно від суми гранту та працевлаштувати на них людей.
«Ми зобов’язали Держслужбу зайнятості пропонувати підприємцю на ці робочі місця кандидатів з числа офіційно зареєстрованих безробітних. Оскільки роботу потрібно надавати в першу чергу тим, хто потребує її найбільше. Якщо ж особа, яка виграла грант, впродовж 6 місяців з моменту перерахування коштів не працевлаштувала людей на створені робочі місця, вона зобов’язана повернути грант державі. Це невиконання ключової умови надання мікрогранту, тому кошти мають бути повернуті», — зазначила Бережна.
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