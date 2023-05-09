Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка) — Finance.ua
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Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка)

Особисті фінанси
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Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка)
Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка)
Український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше.
Про ситуацію на ринку розповіли у пресслужбі популярного порталу з пошуку роботи.
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Як зазначають експерти, найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз фіксують у східних, північних та південних областях.
«Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій, ніж було до війни, а схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширюється і шукає працівників», — зазначають фахівці.
Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка)
Так, у квітні у п’ятірці лідерів відбулися деякі зміни:
  • Київська область посідає перше місце (на порталі розміщено 26 тисяч вакансій);
  • Дніпропетровська за кількістю вакансій — на другому місці;
  • Львівська область опустилась на третій рядок із другого;
  • Одеська область — на четвертому місці;
  • Харківська область — на п’ятому рядку. У п’ятірку лідерів за час війни потрапила вперше.
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Кого зі спеціалістів шукають найбільше
За словами експертів, цієї весни зросло число вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу, а також у сфері обслуговування.
Найбільше таких вакансій:
  • охоронці;
  • прибиральники;
  • комплектувальники;
  • баристи;
  • офіціанти;
  • працівники-консультанти;
  • менеджери з продажу;
  • водії;
  • бухгалтери;
  • кухарі.
Ми писали, що ринок праці продовжує розвиватись за оптимістичним сценарієм. Квітень, як і всі попередні місяці 2023 року, теж перейняв естафету рекордів за кількістю пропозицій роботи.

Довідка Finance.ua:

  • Нагадаємо, що українці, які мали заповнити податкові декларації та не зробили цього, зобов’язані заплатити штраф у розмірі 340 грн. За повторне неподання декларації загрожує штраф у розмірі вже 1020 грн.
  • Йдеться про тих, хто мав додатковий дохід. У разі постійної роботи податки сплачує роботодавець замість свого співробітника, але якщо українець заробив, наприклад, надаючи якісь послуги безпосередньо, то повинен сам заявити про цей дохід і сплатити податок.
Розмір податку становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору). Але є винятки. Наприклад, менше доведеться платити за прибуток від продажу нерухомості. Також потрібно платити:
  • якщо здаєте житло в оренду;
  • якщо вам пробачили борг;
  • якщо отримали спадщину;
  • якщо мали підробіток;
  • якщо продали нерухомість чи машину.
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За матеріалами:
economics.novyny
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