Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка) — Finance.ua

Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Топ-5 регіонів, де нині найлегше влаштуватися на роботу (інфографіка)

Український ринок праці на другий рік війни поступово відновлюється. При цьому є регіони, де такий процес відбувається найдинамічніше і знайти роботу громадянам значно легше.

Про ситуацію на ринку розповіли у пресслужбі популярного порталу з пошуку роботи.

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Як зазначають експерти, найбільш інтенсивне відновлення на ринку праці зараз фіксують у східних, північних та південних областях.

«Західний регіон відновився на 100%, на Закарпатті більша кількість вакансій, ніж було до війни, а схід і прифронтові області зараз відновлюються, бізнес розширюється і шукає працівників», — зазначають фахівці.

Так, у квітні у п’ятірці лідерів відбулися деякі зміни:

Київська область посідає перше місце (на порталі розміщено 26 тисяч вакансій);

Дніпропетровська за кількістю вакансій — на другому місці;

Львівська область опустилась на третій рядок із другого;

Одеська область — на четвертому місці;

Харківська область — на п’ятому рядку. У п’ятірку лідерів за час війни потрапила вперше.

Кого зі спеціалістів шукають найбільше

За словами експертів, цієї весни зросло число вакансій у сферах охорони та безпеки, готельно-ресторанного бізнесу, а також у сфері обслуговування.

Найбільше таких вакансій:

охоронці;

прибиральники;

комплектувальники;

баристи;

офіціанти;

працівники-консультанти;

менеджери з продажу;

водії;

бухгалтери;

кухарі.

Ми писали , що ринок праці продовжує розвиватись за оптимістичним сценарієм. Квітень, як і всі попередні місяці 2023 року, теж перейняв естафету рекордів за кількістю пропозицій роботи.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, що українці, які мали заповнити податкові декларації та не зробили цього, зобов’язані заплатити штраф у розмірі 340 грн. За повторне неподання декларації загрожує штраф у розмірі вже 1020 грн.

Йдеться про тих, хто мав додатковий дохід. У разі постійної роботи податки сплачує роботодавець замість свого співробітника, але якщо українець заробив, наприклад, надаючи якісь послуги безпосередньо, то повинен сам заявити про цей дохід і сплатити податок.

Розмір податку становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору). Але є винятки. Наприклад, менше доведеться платити за прибуток від продажу нерухомості. Також потрібно платити:

якщо здаєте житло в оренду;

якщо вам пробачили борг;

якщо отримали спадщину;

якщо мали підробіток;

якщо продали нерухомість чи машину.

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