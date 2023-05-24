Як змінилися зарплати українців за останній рік: ПФУ оприлюднив офіційні дані — Finance.ua

Як змінилися зарплати українців за останній рік: ПФУ оприлюднив офіційні дані Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

Як змінилися зарплати українців за останній рік: ПФУ оприлюднив офіційні дані

Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2023 року. Цей показник, відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується для розрахунку пенсії.

За даними ПФУ, середня зарплата склала:

січень — 12 644,98 гривень;

лютий — 12 794,11 гривень;

березень — 13 423,28 гривень.

Таким чином, у порівнянні з березнем 2022 року зарплата зросла на 3,1%. Рік тому вона становила 13 016,16 гривень.

Водночас річна інфляція у березні становила 21,3%, що означає падіння реальної зарплати приблизно на 18%.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує , що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) — на 3,7%. НБУ прогнозує, що у 2024 році номінальні зарплати зростуть на 19,2%, реальні — на 5,7%, у 2025 році номінальні на 12,4%, реальні — на 4,3%.

Довідка Finance.ua:

кількість вакансій на ринку праці України перевищила рівень до повномасштабного вторгнення росії, збільшується попит на робочу силу навіть в прифронтових регіонах;

середній розмір заробітної плати у вакансіях, отриманих від роботодавців Києва, минулого року становив 10−11 тис. грн. У 2023 році він підвищився та в березні вже становить 13,5 тис. грн;

у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року, починаючи з 1 квітня. Відповідні зміни пропонується внести до Закону про Державний бюджет України.

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