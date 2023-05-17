Де в Україні більше шансів знайти пристойний заробіток — Finance.ua

Де в Україні більше шансів знайти пристойний заробіток Сьогодні 11:06 — Особисті фінанси

Де в Україні більше шансів знайти пристойний заробіток

Кількість вакансій на ринку праці України перевищила рівень до повномасштабного вторгнення росії, збільшується попит на робочу силу навіть в прифронтових регіонах.

Про це сказала експертка з ринку праці Марія Абдулліна в ефірі телемарафону

«Ми бачимо, як насичується ринок праці вакансіями — це перевершило всі прогнози, які були протягом останніх 1,5 року. Сьогодні ми бачимо, що кількість вакансій в залежності від ресурсу або сягнула умовно довоєнного рівня, або вже перевищила», — сказала вона.

Експертка пояснила, що бізнес відновлюється і він більш консолідований в містах мільйонниках — Київ, захід України.

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Крім того, з початку року пропозиції про роботу також активізувались і в прифронтових регіонах. Приріст відзначається від місяця до місяця.

На думку Абдулліної, на збільшення вакансій вплинуло те, що багато українців різних професій задіяні в обороні країни і декілька мільйонів кваліфікованих людей виїхали за кордон. Тому роботодавці шукають нових робітників.

Абдулліна зазначила, що в Києві найбільша кількість вакансій, але і найбільша кількість шукачів роботи. Крім того, досить активними стала Чернівецька область, Закарпаття, а також Хмельницький та Вінниця.

За словами експертки, при цьому, зарплатня, яка пропонується у вакансіях може не відповідати очікуванням шукачів роботи, оскільки через війну теж постраждав малий і середній бізнес, тому не має змоги інколи платити повні ставки.

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Найгірша ситуація в туристичній сфері. «Її „трусило“ ковідом і зараз добиває війна. Але, навіть тут ми бачимо розвиток внутрішнього туризму», — пояснила вона.

Водночас покращилась ситуація у сфері обслуговування: готелі, ресторани, кафе.

«Дуже активно насичується вакансіями ця сфера. Це в основному на заході: Чернівці, Львів, Закарпатська область», — пояснила вона.

Довідка Finance.ua:

Національний банк прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%;

Державна служба зайнятості пропонує низку сервісів та послуг, спрямованих на сприяння у працевлаштуванні переселенців на новому місці;



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УНІАН За матеріалами:

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