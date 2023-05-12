Як рахується стаж для пенсії при сезонних роботах: пояснення Держпраці — Finance.ua

Як рахується стаж для пенсії при сезонних роботах: пояснення Держпраці Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Як рахується стаж для пенсії при сезонних роботах: пояснення Держпраці

До сезонної належить робота в сільському господарстві, садівництві, виноградарстві, а також у санаторно-курортних закладах, туристичній сфері. Розповідаємо, що українцям треба знати про нарахування стажу для пенсій при сезонних роботах.

Оскільки сезонна робота триває менше року, то є особливості з зарахуванням цього періоду у стаж для призначення пенсії.

При прийомі на сезонну роботу з працівником укладається терміновий трудовий договір. За інформацією Державної служби з питань праці, договір виконання сезонної роботи укладається, якщо така робота:

не може виконуватися протягом всього року через природні та кліматичні умови, тому виконується тільки протягом певного періоду, що не перевищує 6 місяців;

така робота включена до Списку сезонних робіт і сезонних галузей (він, на жаль, не містить конкретних професій та посад).

Якщо не буде виконано хоча б одну з перерахованих умов, то така робота не буде вважатися сезонною.

«Важливо розуміти, як сезонна робота зараховується до стажу: у майбутньому це вплине на право отримувати пенсію», — зауважують в Держпраці.

Якщо говорити про періоди роботи після 1 січня 2004 року, то головним критерієм є сплата страхових внесків. Весь стаж після цієї дати обчислюється за однаковими правилами.

«Якщо мінімальний внесок за місяць сплачено, то весь місяць зараховується до стажу. Якщо людина відпрацювала сезон, то зарахування цього періоду до стажу залежатиме від того, за які місяці і в якому обсязі сплачено страхові внески», — пояснюють фахівці.

Проте до 2004 року правила для сезонних робіт були дещо іншими. Так, відповідно до статті 61 Закону «Про пенсійне забезпечення», робота протягом повного сезону на підприємствах і в організаціях сезонних галузей промисловості зараховувалася до стажу як рік роботи незалежно від відомчої підпорядкованості.

22.05.2021 р.). До таких робіт, зокрема, належать деякі види діяльності в лісовому і сільському господарстві, торф’яній промисловості, а також у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку. Інші сезонні роботи зараховувалися до стажу за їх фактичною тривалістю. Відповідний Список сезонних робіт і сезонних галузей був затверджений Постановою Кабінету Міністрів № 278 від 28 березня 1997 року (остання редакція відр.). До таких робіт, зокрема, належать деякі види діяльності в лісовому і сільському господарстві, торф’яній промисловості, а також у санаторно-курортних закладах і закладах відпочинку. Інші сезонні роботи зараховувалися до стажу за їх фактичною тривалістю.

«Припустімо, людина все життя працювала на сезонних роботах і збирається на пенсію найближчим часом. В такому разі періоди роботи до 1 січня 2004 року враховуватимуться за старими правилами, з урахуванням записів трудової книжки або довідок з роботи залежно від виду робіт. А після вказаної дати — за новими, виключно на підставі даних про страхові внески», — пояснили в Державній службі з питань праці.

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