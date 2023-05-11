Що потрібно врахувати перед тим, як звільнитися з роботи — Finance.ua

Що потрібно врахувати перед тим, як звільнитися з роботи Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Що потрібно врахувати перед тим, як звільнитися з роботи

Існує багато причин, чому вам може захотітися звільнитися з роботи. Можливо, ваша поточна робота не задовольняє ваші потреби та інтереси. Або, можливо, вона не така, як вам казали у відділі кадрів, коли ви приймали пропозицію про роботу. У будь-якому випадку, важливо підходити до звільнення з роботи з обережністю і переконатися, що ви зробили це правильно.

Про це пишуть експерти сайту з пошуку роботи Jooble.

Зрозумійте, які у вас є варіанти

Перш ніж зачинити за собою двері, переконайтеся, що ваш вибір є раціональним, а не емоційно вмотивованим. Розмова про свої думки та почуття допомагає побачити їх у перспективі.

Інший правильний вибір — залишатися професіоналом і поговорити зі своїм менеджером або роботодавцем. Можливо, деякі проблеми, з якими ви мали справу, можна вирішити швидко. У такому випадку вам не потрібно буде залишати компанію. Поясніть ситуацію і розкажіть, що вас турбує щодо робочого місця.

Багато роботодавців готові піти на зміни, щоб утримати цінного працівника в команді.

Зважте всі «за» і «проти» звільнення

Якщо ви не впевнені, чи підходить вам ця робота, створіть список плюсів і мінусів звільнення. Будьте об'єктивні та оцініть всі фактори, в тому числі:

ваше майбутнє в компанії та на цій роботі;

проекти, над якими ви працюєте;

заробітна плата та пільги;

можливості кар'єрного росту;

ваші ресурси для підтримки себе під час пошуку роботи.

Порівняйте ситуацію з вашою попередньою роботою та загальною ситуацією на ринку. Переконайтеся, що ви враховуєте свої найкращі інтереси, перш ніж йти до менеджера з персоналу, щоб повідомити про звільнення за два тижні.

Запишіть, як звільнення може негативно вплинути на ваше життя. Цей крок корисний у тому випадку, якщо ви переживаєте через звільнення з роботи. Подумайте про те, як звільнення може негативно вплинути на ваше життя — фінансово, кар'єрно, соціально та емоційно. Уявіть своє життя після того, як ви отримаєте останню зарплату в цій компанії і підете далі. Якщо ви готові до найгірших негативних наслідків, це може бути гарним моментом для того, щоб повідомити про звільнення.

Подумайте про довгострокові переваги звільнення з цієї роботи. Потрібно подолати будь-які ризики, пов’язані зі звільненням.

Складіть план подальших дій

У такій ситуації є два шляхи для пошуку нового місця роботи. Ви можете попередити компанію про звільнення за два тижні і почати шукати потенційних майбутніх роботодавців. Або ж ви можете розпочати пошук роботи і повідомити про це керівника після того, як знайдете нову посаду.

У будь-якому випадку, не залишайте посаду без попередження, це непрофесійно і залишає за вами погану репутацію. Крім того, це може суперечити державному законодавству. Оновіть своє резюме та почніть шукати нову роботу.

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Почніть налагоджувати зв’язки з іншими професіоналами у вашій сфері інтересів. Завжди корисно налагоджувати зв’язки і знайомитися з однодумцями у вашій сфері. Крім того, це може запропонувати різні цікаві кар'єрні можливості. Не секрет, що багато вакансій заповнюються завдяки рекомендаціям і знайомствам. Можливо, хтось із ваших знайомих знає, що ви плануєте звільнитися, і може вам щось запропонувати.

Підтримайте себе емоційно та фінансово

Навіть якщо ви ненавидите свою роботу і раді звільнитися, перехідний період все одно може бути стресовим. У цей неспокійний час вам може знадобитися порада або підтримка. Хтось має бути на вашому боці. Це можуть бути співробітники, яким ви довіряєте, друзі або члени сім'ї.

У будь-якому випадку вам потрібно буде оновити своє резюме. Тож зберіть усі нещодавно отримані сертифікати та додайте їх до документа. Також переконайтеся, що майно компанії, яким ви користувалися, знаходиться в належному стані.

Перш ніж відправити повідомлення про звільнення, сплануйте, як ви збираєтеся управляти своїми фінансами в цей період. Якщо ви вже маєте пропозицію про роботу в іншій компанії, це чудово. Але якщо ви плануєте залишитися без такого забезпечення, подумайте про те, як ви збираєтеся оплачувати рахунки. Наприклад, ви можете почати відкладати гроші і звільнитися через місяць.

Подальші дії після прийняття рішення

Підтримуйте зв’язок з колишнім роботодавцем. Ситуації можуть бути дуже різними, так само як і причини звільнення. Але якщо це можливо, намагайтеся підтримувати професійні стосунки. Навіть якщо ваш роботодавець не правий, він все одно повинен виплатити вам остаточний розрахунок і надати рекомендації щодо наступної роботи.

Надішліть листи подяки всім, хто підтримував вас під час цього процесу. Після того, як ви повідомили про звільнення і завершили період закриття, подякуйте колегам і друзям, які вас підтримували. Також подумайте про те, щоб написати прощального листа всім, з ким ви співпрацювали під час роботи. Ви ніколи не знаєте, чи перетнетеся з ними знову. Крім того, це можуть бути цінні зв’язки для наступної роботи.

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Святкуйте свої досягнення, незалежно від того, яке рішення ви прийняли. Після того, як все вляжеться, дайте собі час подумати і відсвяткувати свої досягнення. Ви прийняли важливе рішення заради свого добробуту та кар'єри. Відзначте всі позитивні сторони нової посади та досвід, який ви отримали на попередній.

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