Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення — Finance.ua

Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення

Найчастіше під звільнення в IT-галузі потрапляють розробники програмного забезпечення.

Про це свідчать дані layoffs.fyi, повідомляє Dice.

За останні 12 місяців в технологічній галузі відбулося 170 тис. звільнень. Абсолютні лідери з 19,3% — це розробники програмного забезпечення.

Друге місце — у рекрутерів, третє — у тестувальників.

Чому кожен п’ятий звільнений — розробник ПЗ?

Багато великих технологічний гігантів, особливо таких як Meta та Salesforce, кардинально коригують свої стратегії. Так, Meta все менше звертає увагу на «метавсесвіт» і більше переключається на штучний інтелект (ШІ).

Це в свою чергу вимагає скорочення цілих підрозділів. І мова не стільки йде про «метавсесвіт», який все ще залишається актуальним напрямком розвитку для Meta.

Не варто й також забувати про рецесію технологічної галузі — при масових звільненнях скорочують підрозділами, і першими страждають розробники ПЗ.

Довідка Finance.ua:

протягом 2022 року частіше звільняли фахівців невеликі компанії: 28% тих, хто втратив роботу і шукає нову, працювали у компаніях до 50 людей проти 23% з-поміж тих, хто сьогодні в них працює;

рекрутери частіше пишуть кандидатам з Києва, ніж кандидатам з інших міст.

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