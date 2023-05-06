Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення — Finance.ua
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Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення

Особисті фінанси
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Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення
Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення
Найчастіше під звільнення в IT-галузі потрапляють розробники програмного забезпечення.
Про це свідчать дані layoffs.fyi, повідомляє Dice.
За останні 12 місяців в технологічній галузі відбулося 170 тис. звільнень. Абсолютні лідери з 19,3% — це розробники програмного забезпечення.
Аналітики підрахували, працівники яких IT-професій найчастіше потрапляють під звільнення
Друге місце — у рекрутерів, третє — у тестувальників.

Чому кожен п’ятий звільнений — розробник ПЗ?

Багато великих технологічний гігантів, особливо таких як Meta та Salesforce, кардинально коригують свої стратегії. Так, Meta все менше звертає увагу на «метавсесвіт» і більше переключається на штучний інтелект (ШІ).
Це в свою чергу вимагає скорочення цілих підрозділів. І мова не стільки йде про «метавсесвіт», який все ще залишається актуальним напрямком розвитку для Meta.
Не варто й також забувати про рецесію технологічної галузі — при масових звільненнях скорочують підрозділами, і першими страждають розробники ПЗ.

Довідка Finance.ua:

  • протягом 2022 року частіше звільняли фахівців невеликі компанії: 28% тих, хто втратив роботу і шукає нову, працювали у компаніях до 50 людей проти 23% з-поміж тих, хто сьогодні в них працює;
  • рекрутери частіше пишуть кандидатам з Києва, ніж кандидатам з інших міст.

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