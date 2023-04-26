Djinni розповів, кандидатам з яких міст пишуть найчастіше — Finance.ua

Djinni розповів, кандидатам з яких міст пишуть найчастіше Сьогодні 17:04 — Особисті фінанси

Djinni розповів, кандидатам з яких міст пишуть найчастіше

Рекрутери частіше пишуть кандидатам з Києва, ніж кандидатам з інших міст.

Про це повідомив сервіс з анонімного пошуку роботи Djinni.

Середня кількість пропозицій на кандидата з Києва — 0,96. Рекрутери за 30 днів написали їм першими 23507 разів. Тоді як самих кандидатів у пошуку — 24380.

Інфографіка: Djinni

На другому місці Львів — 0,87 пропозиції на кандидата. Чернівці — 0,78 і Чернігів — 0,76. У кандидатів, які не зазначили своє місто, 0,67 пропозицій на кожного.

Djinni зазначає, що поле місто у профілі не обов’язкове. Але більше, ніж у половини кандидатів в пошуку воно заповнено. Майже 30% вказали там Київ. Ще 9% — Львів. У Харкові, Одесі та Дніпрі по 3% кандидатів.

Таким чином, Київ випереджає Львів не тільки за кількість кандидатів у пошуку, але й за відсотком відповідей рекрутерів. І це при тому, що чимало компаній релокувалися на західну Україну.

Рейтинг міст по переглядам кандидатів теж очолюють Київ і Львів.

Довідка Finance.ua:

як показують результати дослідження Dou.ua, пошук роботи в ІТ для новачків нині — тривалий процес. 59% тих, хто знайшов першу роботу в ІТ торік, витратили на пошук понад два місяці;

за даними сервісу з пошуку роботи для ІТ-спеціалістів Djinni, у березні компанії опублікували 15 тисяч вакансій. Це на 1,5 тисячі більше, ніж у лютому, але все ще менше, ніж наприкінці 2022. Зросла й кількість активованих кандидатів — до 24 тисяч проти 21 тисячі у лютому;

протягом 2022 року частіше звільняли фахівців невеликі компанії: 28% тих, хто втратив роботу і шукає нову, працювали у компаніях до 50 людей проти 23% з-поміж тих, хто сьогодні в них працює.

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