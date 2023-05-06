Мінус 26 мільйонів вакансій: світовому ринку праці пророкують масові звільнення — Finance.ua

Мінус 26 мільйонів вакансій: світовому ринку праці пророкують масові звільнення Сьогодні 07:03 — Особисті фінанси

Мінус 26 мільйонів вакансій: світовому ринку праці пророкують масові звільнення

У найближчі роки світові ринки праці зіткнуться з масовими скороченнями, пов’язаними з тим, що штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Всесвітнього економічного форуму, близько 75% компаній, опитаних ВЕФ, заявили, що протягом п’яти років планують впровадити технології штучного інтелекту, що, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 млн робочих місць.

Очікується, що скорочення торкнеться фахівців, які працюють на адміністративних та облікових посадах, включаючи касирів, продавців, операторів введення даних та бухгалтерів.

Як йдеться в матеріалі, світові ринки праці готові до нової епохи турбулентності, оскільки такі технології, як штучний інтелект, прискорюють скорочення канцелярської роботи, одночасно збільшуючи попит на фахівців з технологій та кібербезпеки.

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Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться в результаті впровадження ШІ, діджиталізації та інших економічних змін, таких як перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків поставок.

В опитуванні взяли участь понад 800 компаній, в яких працює 11,3 млн осіб у 45 країнах світу.

УНІАН За матеріалами:

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