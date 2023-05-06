Мінус 26 мільйонів вакансій: світовому ринку праці пророкують масові звільнення — Finance.ua

Мінус 26 мільйонів вакансій: світовому ринку праці пророкують масові звільнення
У найближчі роки світові ринки праці зіткнуться з масовими скороченнями, пов’язаними з тим, що штучний інтелект зможе повністю замінити певні спеціальності.
Як повідомляє Bloomberg з посиланням на дані Всесвітнього економічного форуму, близько 75% компаній, опитаних ВЕФ, заявили, що протягом п’яти років планують впровадити технології штучного інтелекту, що, за їхніми прогнозами, призведе до скорочення до 26 млн робочих місць.
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Очікується, що скорочення торкнеться фахівців, які працюють на адміністративних та облікових посадах, включаючи касирів, продавців, операторів введення даних та бухгалтерів.
Як йдеться в матеріалі, світові ринки праці готові до нової епохи турбулентності, оскільки такі технології, як штучний інтелект, прискорюють скорочення канцелярської роботи, одночасно збільшуючи попит на фахівців з технологій та кібербезпеки.
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Майже чверть усіх робочих місць у світі зміниться в результаті впровадження ШІ, діджиталізації та інших економічних змін, таких як перехід на екологічно чисту енергію і перерозподіл ланцюжків поставок.
В опитуванні взяли участь понад 800 компаній, в яких працює 11,3 млн осіб у 45 країнах світу.
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