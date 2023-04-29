Трудові відносини під час воєнного стану: роботодавець не має права примушувати працівника звільнитися або піти у відпустку — Finance.ua
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Трудові відносини під час воєнного стану: роботодавець не має права примушувати працівника звільнитися або піти у відпустку

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Трудові відносини під час воєнного стану: роботодавець не має права примушувати працівника звільнитися або піти у відпустку
Трудові відносини під час воєнного стану: роботодавець не має права примушувати працівника звільнитися або піти у відпустку
Редакція медіаплатформи budni звернулися до фахівців у сфері трудового права, щоб вони відповіли на запитання, які часто виникають у працівників та роботодавців під час війни.
Про це пише budni.rabota.ua.
У випадку, якщо роботодавець не може забезпечити працівникам безпечні умови праці або взагалі роботою через перебування у зоні бойових дій, у нього є декілька інших варіантів виходу із ситуації, що склалася:
  • запровадити для працівників дистанційну або надомну роботу (якщо роботу за своїм характером можливо виконувати у такому режимі);
  • узгодити з працівниками надання їм відпусток, зокрема, без збереження зарплати;
  • запровадити простій не з вини працівників з його оплатою з розрахунку не нижче від 2/3 тарифної ставки встановленого працівникові розряду (посадового окладу);
  • призупинити дію трудових договорів з працівниками на строк не більше ніж період дії воєнного стану.
Якщо роботодавець все-таки наполягає написати заяву на звільнення або піти у відпустку без збереження заробітної плати, працівник може звернутися до Державної служби України з питань праці або профспілки (якщо така діє на підприємстві), які допоможуть провести конструктивний діалог з роботодавцем для вирішення ситуації.
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Працівник має кілька невикористаних відпусток за попередні роки. Чи може працедавець надати їх під час дії воєнного стану?
Роботодавець має право надати працівнику невикористані відпустки за попередні періоди під час дії воєнного стану, однак статтею 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» йому надано право відмовити працівнику у їх наданні у цей період на власний розсуд, і такі його дії будуть абсолютно правомірними. У випадку відмови невикористані відпустки можуть бути використані працівником вже після скасування або припинення воєнного стану.
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За матеріалами:
Finance.ua
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