В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну зарплату: дати й суми — Finance.ua

В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну зарплату: дати й суми Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

В Україні хочуть у три етапи підняти мінімальну зарплату: дати й суми

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким в Україні планують поетапно підняти рівень мінімальної заробітної плати протягом 2023 року, починаючи з 1 квітня. Відповідні зміни пропонується внести до Закону про Державний бюджет України.

Про це свідчить законопроєкт № 8431 , зареєстрований у Верховній Раді України.

Як зазначають автори документу, у статті 9 Закону України «Про оплату праці» передбачено: «Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб».

Однак в останні роки затверджено розмір мінімальної заробітної плати нижчий за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Такий висновок ініціатори законопроєкту підтверджують такими даними:

у грудні 2022 року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб склав 7539 грн. Мінімальна заробітна плата на грудень 2022 року була затверджена у сумі 6700 грн, що склало 88,9% до фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних;

у середньому за 2023 року очікується фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб 8962 грн. Мінімальна заробітна плата затверджена Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» на рівні грудня 2022 року без підвищення у сумі 6700 грн, що складе лише 74,8% до очікуваного фактичного розміру.



Тому законопроєктом передбачено поетапне підвищення розміру мінімальної заробітної плати:

з 1 квітня — 7370 грн;

з 1 липня — 8107 грн;

з 1 жовтня — 8918 грн.

За прогнозними розрахунками, додаткові видатки для реалізації законопроєкту складуть у 2023 році 14 084,4 млн. грн які можуть бути профінансовані за рахунок додаткових надходжень до зведеного бюджету:

податку на доходи фізичних осіб в сумі 2087,8 млн грн;

податків сумі 11998,6 млн грн внаслідок недопущення їх укриття на митницях.



Нагадаємо, що минулого року під час складання проєкту державного бюджету на 2023 рік було ухвалено рішення відмовитися від запланованого збільшення показників мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на наступний рік. Це було зроблено у світлі економічної ситуації в Україні, викликаної війною, що триває. Наразі не відомо, чи буде ухвалено законопроєкт, спрямований на зміну цього рішення.

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