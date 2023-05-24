На виплати вагітним та допомогу на дітей чекають кардинальні зміни — Finance.ua

На виплати вагітним та допомогу на дітей чекають кардинальні зміни Сьогодні 16:50 — Особисті фінанси

На виплати вагітним та допомогу на дітей чекають кардинальні зміни

Пенсійному фонду України пропонують передати функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей. Річ у тому, що управління соцзахисту на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій не можуть нараховувати належну допомогу, а в іншому районі її оформити неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект № 9318 , оприлюднений на сайті парламенту.

«Управління соціального захисту населення відповідних територій (тих, що перебувають в зоні бойових дій чи під окупацією РФ. — Ред.) не можуть нараховувати соціальні виплати сім'ям. Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район», — йдеться у пояснювальній записці.

Чому через ПФУ проводити такі нарахування можливо?

Автори законопроекту пояснюють, що, на відміну від управлінь соцзахисту, ПФУ має більш розвинену мережу підрозділів. Крім того, система координації в ПФУ побудована за так званим «екстериторіальним принципом».

«Цей принцип означає, що незалежно від того, де перебуває людина, особливо в умовах воєнного стану, вона може реалізувати своє право на соціальні виплати», — йдеться в документі, де зазначається, що, звернувшись до ПФУ, людина крім усього іншого отримає виплати бистріше.

Призначення яких виплат може перейти до підрозділів ПФУ

Автори законопроекту пропонують передати спеціалістам Пенсійного фонду призначення:

допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

допомоги при народженні дитини;

допомоги при усиновленні дитини;

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомоги на дітей одиноким матерям;

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;

оплати послуги патронату над дитиною, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків.

Як повідомлялося, крім пенсій, ПФУ зараз також займається і виплатами субсидій (з 1 жовтня 2022 року), а також їх призначенням (з 1 грудня минулого року).

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