На виплати вагітним та допомогу на дітей чекають кардинальні зміни — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На виплати вагітним та допомогу на дітей чекають кардинальні зміни

Особисті фінанси
81
На виплати вагітним та допомогу на дітей чекають кардинальні зміни
На виплати вагітним та допомогу на дітей чекають кардинальні зміни
Пенсійному фонду України пропонують передати функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей. Річ у тому, що управління соцзахисту на тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій не можуть нараховувати належну допомогу, а в іншому районі її оформити неможливо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроект №9318, оприлюднений на сайті парламенту.
«Управління соціального захисту населення відповідних територій (тих, що перебувають в зоні бойових дій чи під окупацією РФ. — Ред.) не можуть нараховувати соціальні виплати сім'ям. Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район», — йдеться у пояснювальній записці.

Чому через ПФУ проводити такі нарахування можливо?

Автори законопроекту пояснюють, що, на відміну від управлінь соцзахисту, ПФУ має більш розвинену мережу підрозділів. Крім того, система координації в ПФУ побудована за так званим «екстериторіальним принципом».
«Цей принцип означає, що незалежно від того, де перебуває людина, особливо в умовах воєнного стану, вона може реалізувати своє право на соціальні виплати», — йдеться в документі, де зазначається, що, звернувшись до ПФУ, людина крім усього іншого отримає виплати бистріше.

Призначення яких виплат може перейти до підрозділів ПФУ

Автори законопроекту пропонують передати спеціалістам Пенсійного фонду призначення:
  • допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • допомоги при народженні дитини;
  • допомоги при усиновленні дитини;
  • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомоги на дітей одиноким матерям;
  • соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;
  • оплати послуги патронату над дитиною, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;
  • грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
  • сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків.
Як повідомлялося, крім пенсій, ПФУ зараз також займається і виплатами субсидій (з 1 жовтня 2022 року), а також їх призначенням (з 1 грудня минулого року).
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.