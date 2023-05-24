Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців — Finance.ua
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Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців

Казна та Політика
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Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців
Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців
Міжнародні донори нададуть Україні 17 млн євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб.
Про це йшлося на зустрічі віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні, передає пресслужба Мінреінтеграції.
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«Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади!» — сказала Верещук.
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Вже понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень. Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.
Україна та KfW з 2021 року успішно реалізують доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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