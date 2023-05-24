Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців — Finance.ua

Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців Сьогодні 15:24 — Казна та Політика

Міжнародні донори нададуть Україні €17 мільйонів на житло для переселенців

Міжнародні донори нададуть Україні 17 млн євро на житлове кредитування для внутрішньо переміщених осіб.

Про це йшлося на зустрічі віцепрем'єр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук з представниками Держмолодьжитла й Офісу Кредитної установи для відбудови (KfW) в Україні, передає пресслужба Мінреінтеграції.

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«Це одна з найдієвіших програм забезпечення ВПО доступним житлом. Дякую всім причетним, що допомагаєте людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Своєю чергою сприятимемо залученню до грантової програми інших міжнародних донорів. Це стане потужним майданчиком для інтеграції ВПО у нові громади!» — сказала Верещук.

Вже понад 650 переселенців отримали кредит (зі ставкою 3% річних) на загальну суму 892,6 млн гривень. Цю грантову програму реалізує Держмолодьжитло за фінансування уряду Німеччини через Кредитну установу KfW.

Україна та KfW з 2021 року успішно реалізують доступну програму кредитування житла для внутрішньо переміщених осіб.

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Укрінформ За матеріалами:

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