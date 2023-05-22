Заборгованість по виплатах ВПО мають погасити — Finance.ua

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Заборгованість по виплатах ВПО мають погасити

Казна та Політика
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Заборгованість по виплатах ВПО мають погасити
Заборгованість по виплатах ВПО мають погасити
Заборгованість по виплатах внутрішньо переміщеним особам мають невідкладно погасити.
На цьому наголосила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Йдеться про виплати в розмірі 2000 грн на дорослу людину та 3000 грн на дитину чи особу з інвалідністю.
За словами Верещук, такі затримки створюють соціальну напругу, тож виплати мають здійснювати в чіткі терміни.
Для цього Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики доручено опрацювати питання щодо внесення змін до відповідної бюджетної програми з метою забезпечення ВПО соціальними виплатами протягом другого виплатного періоду.
Нагадаємо, Міністерство фінансів України представило інтерактивну аналітичну панель («дашборд»), на якій зібрано інформацію щодо витрат на соціальні виплати та допомоги. Загалом на соціальну допомогу населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше, ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021 році.
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук запропонувала обласним військовим адміністраціям розробити регіональні програми щодо внутрішньо переміщених осіб, які, зокрема, передбачали б заходи щодо їх працевлаштування.
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