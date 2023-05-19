Хто і які суми отримає цього року: видатки на соціальні виплати та допомогу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто і які суми отримає цього року: видатки на соціальні виплати та допомогу

Казна та Політика
82
Міністерство фінансів України представило інтерактивну аналітичну панель («дашборд»), на якій зібрано інформацію щодо витрат на соціальні виплати та допомоги.
Як повідомляє прес-служба Мінфіну, загалом на соціальну допомогу населенню у 2023 році у держбюджеті передбачено 163,1 млрд грн, що на 12,4 млрд грн більше, ніж у 2022 році (150,7 млрд грн), та на 51,8 млрд грн більше, ніж у 2021 році.
Найбільшою із соціальних допомог, запланованих у 2023 році, є допомога внутрішнім переселенцям — 57,6 млрд грн. Очікується, що 1,9 млн ВПО отримають допомогу в 2023 році. Середній розмір становитиме 2500 грн.
Хто і які суми отримає цього року: видатки на соціальні виплати та допомогу
  • На субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 мільйона сімей отримають таку допомогу. Середній розмір — 1 189,3 грн.
  • На пільги на оплату житлово-комунальних послуг на 2023 рік передбачено 11,6 млрд грн для 1,5 млн сімей. Середній розмір — 631,1 грн.
  • На допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (0,5 млн осіб) у 2023 році передбачено 16,8 млрд грн. Середній розмір — 3 081,6 грн.
  • На допомогу 270 тис. малозабезпечених сімей у 2023 році передбачено 15,6 млрд грн. Середній розмір — 4 814,6 грн.

Довідка Finance.ua:

  • З 1 лютого 2023 року одержувачі субсидій мають самі пересилати гроші комунальникам за отримані послуги. Це рішення скасувало можливість безготівкової оплати комуналки за рахунок субсидії. Якщо субсидіант відкрив рахунок в банку, кошти будуть надходити безпосередньо на його карту. Якщо рахунку немає-гроші будуть приходити в «Ощадбанк».
  • У лютому 2023 року середній розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в Україні склав 1 684 грн.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.