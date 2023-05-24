У яких містах Євросоюзу найменш доступне житло (інфографіка) — Finance.ua

У яких містах Євросоюзу найменш доступне житло (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Київ, за даними сервісу Numbeo, посідає 13 місце серед 151 європейського міста за співвідношенням цін на житлову нерухомість та доходів. Оренда однокімнатної квартири у центрі української столиці коштує в середньому 420,7 євро (у спальному районі - 246,4 євро). При покупці житла один квадратний метр у центрі міста коштуватиме в середньому 2,1 тис. євро, за межами центру — 1,1 тис. євро.

У яких містах Євросоюзу, куди з початком повномасштабної війни переїхало багато українців, найменш доступне житло, — читайте далі.

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Трохи про дослідження. Індекс доступності житла Numbeo оцінює за такими параметрами: середня вартість одного квадратного метра в центрі міста та спальних районах (квартири площею 90 квадратних метрів), доход місцевих жителів, щомісячна вартість іпотеки, вартість оренди, доходи від здачі житла.

За даними сервісу, серед міст Євросоюзу найменш доступне житло у Парижі. Наприклад, оренда однокімнатної квартири в центрі міста коштує в середньому 1,2 тис. євро (у спальному районі - 920,7 євро). Середня вартість квадратного метра житла у центрі становить 12,3 тис. євро, за межами центру — 8,7 тис. При цьому середньомісячний дохід мешканця столиці Франції становить 2,7 тис. євро.

На другому місці за дорожнечею житла — Мілан. Середній дохід мешканця міста становить 1,7 тис. євро. Орендувати однушку в центрі Мілана коштує в середньому 1,3 тис. євро щомісяця, в інших районах — 899 євро. Метр житла у центрі італійського міста коштує 8,8 тис. євро, у спальних районах — 4,6 тис. євро.

Столиця Чехії на третьому місці. При середньому доході мешканця Праги в 1,8 тис. євро оренда однокімнатної квартири в центрі обійдеться в 983 євро, в спальному районі - 732 євро. Квадратний метр житла коштує в середньому 8,1 тис. євро в центрі і 5,7 тис. за його межами.

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На четвертому місці в рейтингу найменш доступного житла — прибережне курортне місто Кашкайш, яке розташоване на захід від столиці Португалії. Жителі міста заробляють у середньому 1,2 тис. євро. Оренда однокімнатної квартири у центрі міста коштує 1,1 тис. євро, за межами центру — 793 євро. Квадратний метр житла в центрі Кашкайша коштує в середньому 5,4 тис. євро, в спальних районах — 3,5 тис. євро.

Замикає п’ятірку міст Євросоюзу із найменш доступним житлом польське місто Гдиня, де середня зарплата становить 977 євро. При цьому оренда квартири в центрі коштує 567 євро, в спальному районі - 465 євро. Один метр житла в центрі Гдині коштує 4,4 тис. євро, за його межами — 2,5 тис. євро.

Найдоступніше житло, якщо розглядати міста ЄС — у Констанці (Румунія), Білостоці (Польща) та Слімі (Мальта).

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