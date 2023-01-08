Купівля чи оренда житла: в яких країнах Європи найвищий рівень домоволодіння — Finance.ua
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Купівля чи оренда житла: в яких країнах Європи найвищий рівень домоволодіння

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Купівля чи оренда житла: в яких країнах Європи найвищий рівень домоволодіння
Купівля чи оренда житла: в яких країнах Європи найвищий рівень домоволодіння
Приблизно 70% населення Євросоюзу володіє власним житлом. Інші 30% живуть в орендованих помешканнях. Найвищий показник домоволодіння — у Румунії.
Про це свідчать дані дослідження Євростату. Водночас країною, де переважає кількість орендарів, стала Німеччина.

Де в Європі найвищий рівень володіння житлом

Найвищий показник домоволодіння у Румунії — понад 95%. Також у трійку лідерів увійшли Угорщина та Хорватія, де у власному житлі живе 91,7% та 90,5% населення відповідно.
Купівля чи оренда житла: в яких країнах Європи найвищий рівень домоволодіння
Єдина країна ЄС, де частка винаймачів перевищує частку власників, — Німеччина з часткою 50,5% орендарів. Також живуть в орендованих помешканнях майже 46% жителів Австрії, майже 41% — Данії, понад 35% — у Франції та Швеції.
У середньому по Євросоюзу:
  • 53% населення живе у будинках,
  • 46% — у квартирах.
Найвищі частки мешканців будинків в Ірландії (90%) та Нідерландах (80%).
Натомість в Іспанії 66% людей живуть у квартирах, у Латвії — 65%, в Естонії — 61%.

Якість житла

У середньому на одного європейця припадає 1,6 кімнати. Найпросторіші квартири на Мальті (2,3 кімнати на людину), Бельгії, Ірландії та Нідерландах (по 2,1 кімнати). Натомість у Польщі та Румунії на одного мешканця припадає 1,1 кімнати.
Приблизно 17% європейців живуть у перенаселених помешканнях. Цей показник особливо високий у:
  • Латвії (41,3%),
  • Румунії (41%),
  • Болгарії (майже 38%).
Натомість 34% населення ЄС мешкає у житлі, яке є завеликим. Йдеться, наприклад, про ситуації, коли діти переїхали, а батьки продовжують жити у квартирі чи будинку, розрахованих на більшу родину. Такого житла найбільше:
  • на Мальті (майже 71%),
  • на Кіпрі (71%),
  • в Ірландії (70%).
Натомість у Румунії в завеликих помешканнях живе лише 7,2% населення, у Латвії та Греції — кожен десятий.
За матеріалами:
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