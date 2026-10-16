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День фінансів: правила фінмоніторингу PEP, вимоги для виходу на пенсію, готівка для в’їзду в ЄС

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В п'ятницю, 16 жовтня, прем’єр-міністр пояснив зміни в правилах бронювання, а ми розбирались, скільки грошей треба для в"їзду в різні країни ЄС.
✈️ Плануючи подорож, важливо дбати не лише про закордонний паспорт і квиток, а заздалегідь перевірити вимоги країни, до якої ви прямуєте.
У новому тексті Finance.ua розповідає, скільки коштів потрібно мати під час в’їзду до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Молдови, та як змінюється необхідна сума залежно від тривалості поїздки — Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія та Молдова: скільки готівки для в’їзду ви повинні мати з собою
Зміни в правилах бронювання
Постанова Кабінету Міністрів щодо зміни правил бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного стану ще перебуває на стадії доопрацювання. Водночас для справді критичних підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики радикальних змін не передбачається. Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький у Верховній Раді.
Водночас Уряд закликають не змінювати правила бронювання без перехідного періоду.
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Правила фінмоніторингу PEP
ВР переглянула правила фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP) після завершення їхніх повноважень. Депутати скасували норму, яка передбачала автоматичне зниження рівня ризику через рік після звільнення з посади. Натомість банки й надалі оцінюватимуть ризики клієнтів індивідуально.
Вимоги валютного нагляду у 2026 році
Організація і проведення документальних перевірок із питань дотримання встановлених НБУ граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів залишається основним питанням валютного нагляду в ДПС.
Вимоги для виходу на пенсію
В Україні з 1 січня 2027 року посилять умови для виходу на пенсію в 60 та 63 роки. Щоб «вчасно» отримати пенсію, нині достатньо мати 33 роки стажу, то з наступного року «норму» збільшать на 12 місяців — до 34 років.
Також у Мінфіні розповіли, скільки витратили на пенсії та субсидії з початку року.
Що стримує українців від купівлі житла
Інтерес до купівлі нерухомості за допомогою кредиту або розстрочки залишається стабільним: у III кварталі 2026 року такий варіант розглядають 37% опитаних проти 38% роком раніше.
До речі, квартири в ЄС коштують майже у 7 разів дорожче, ніж в Україні.
Інфляція, курс долара та євро через 12 місяців
У третьому кварталі 2026 року український бізнес погіршив оцінки перспектив економіки на найближчі 12 місяців. Компанії очікують скорочення обсягів виробництва товарів і послуг, а також несприятливого фінансово-економічного розвитку власних підприємств.
Які країни мають борги перед МВФ
Перше місце у світі щодо боргів перед МВФ посіла Аргентина. Заборгованість Аргентини станом на жовтень становить 56,8 млрд дол. (8,2% ВВП). Про це пише Visual Capitalist з посиланням на дані МВФ. А от Україна посіла 2-е місце, всі деталі — читайте за посиланням.
Робота за кордоном: як це вплине на розмір пенсії
Для зарахування іноземного стажу до заяви про призначення пенсії необхідно додати підтвердні документи про періоди роботи, видані іншою державою, що підтверджують зарахування цих періодів роботи до страхового стажу під час призначення пенсії згідно із законодавством відповідної держави.
За матеріалами:
Finance.ua
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