День фінансів: повідомлення про корупцію, нові штрафи для іноземців, покарання за затримку зарплат — Finance.ua

День фінансів: повідомлення про корупцію, нові штрафи для іноземців, покарання за затримку зарплат Сьогодні 17:50

Понеділок, 21 серпня. НАЗК запустить портал, де можна буде повідомити про виявлену корупцію, а нардепи пропонують посилити відповідальність роботодавців перед працівниками.

Виплати вкладникам банку «Конкорд». Фонд гарантування з 21 серпня 2023 року Фонд гарантування з 21 серпня 2023 року розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам АТ «АКБ «Конкорд». На банк поширюються 100%-гарантії за вкладами. Виплати коштів вкладникам здійснюються через 12 банків-агентів Фонду, що підключені до Автоматизованої системи виплат.

Вимога МВФ. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обмеження змін до держбюджету. На прийнятті цього документу наполягав Міжнародний валютний фонд. Документ передбачає, що внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів.

Нові штрафи під час війни. З 20 серпня в Україні по-новому З 20 серпня в Україні по-новому каратимуть іноземців та осіб без громадянства за незаконне перебування на території України. Також посилено відповідальність для громадян, які їм у цьому сприяють.

Ринок праці в IT відновлюється. Як Як свідчать дані Work.ua , у червні 2023 року в категорії «ІТ, комп’ютери, інтернет» активно шукали роботу 26 532 особи. Найчастіше вони претендують на посади Front-end програміста, UI/UX дизайнера, тестувальника. Конкуренція шукачів за роботу в ІТ майже втричі вища, ніж в цілому по Україні.

Водночас кількість вакансій для маркетологів відновилася на 87%. Серед найпоширеніших посад у галузі: маркетолог, мерчендайзер, контент-менеджер. Середня зарплата в категорії - 20 000 грн — це вище, ніж загалом в Україні.

Повідомлення про корупцію. В Україні на початку вересня планують запустити портал, який дозволить громадянам повідомляти про В Україні на початку вересня планують запустити портал, який дозволить громадянам повідомляти про виявлені факти корупції . Після рішення суду анонімні викривачі зможуть отримати 10% від предмета корупційного правопорушення.

Також за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, за два роки антикорупційний ефект від інструментів цифровізації становив 16,3 млрд грн. А за 3 наступні роки планують запустити ще 63 цифрові продукти.

Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Каховська ГЕС більше Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню . У результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28-ми. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. До зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів.

До речі, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що Світовий банк оцінює втрати енергосектору України внаслідок повномасштабної війни у близько $11 млрд, і це лише попередня оцінка, адже ворог продовжує прицільні обстріли.

За затримку зарплат каратимуть. Народні депутати хочуть посилити відповідальність роботодавців перед працівниками. Незабаром Народні депутати хочуть посилити відповідальність роботодавців перед працівниками. Незабаром за затримку зарплати можуть почати карати. Автори законопроєкту наголошують, що більшість підприємств, які затримують зарплату — державні, а отже, відповідальність за це повинна нести держава. Новий законопроєкт захищає право працівників на своєчасну оплату праці.

Пенсії українцям у Польщу. Відтепер у українців, які внаслідок російської агресії знайшли прихисток за межами України й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в Укрпошті, є можливість забирати кошти за місцем тимчасового перебування. Їх буде надіслано міжнародним поштовим переказом. Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни. Як отримати кошти за кордоном — Відтепер у українців, які внаслідок російської агресії знайшли прихисток за межами України й раніше отримували пенсії та соціальні виплати в Укрпошті, є можливість забирати кошти за місцем тимчасового перебування. Їх буде надіслано міжнародним поштовим переказом. Зараз проєкт охоплює тих пенсіонерів, що у Польщі, але згодом розшириться й на інші країни. Як отримати кошти за кордоном — розповідаємо тут

США продовжили статус тимчасового захисту для українців до квітня 2025 року.

Іпотека під час війни. Банки України в червні 2023 року видали 527 Банки України в червні 2023 року видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9%.

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