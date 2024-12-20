День фінансів: пом’якшення низки валютних обмежень, 130 млрд євро домоги Україні, стан ринку ІТ — Finance.ua

День фінансів: пом’якшення низки валютних обмежень, 130 млрд євро домоги Україні, стан ринку ІТ Сьогодні 17:35

У п’ятницю, 20 грудня, Finance.ua підготував огляд цікавих варіантів подарунків на Різдво та Новий рік. Також ми порахували собівартість кожного з подарунків. Про це читайте у статті:

Пом’якшення низки валютних обмежень. Національний банк України пом’якшив низку Національний банк України пом’якшив низку валютних обмежень, що підтримає роботу вітчизняних виробників та поліпшить умови ведення бізнес-діяльності в Україні. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.

НБУ презентував нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка». За словами Пишного, на новій монеті символічно зобразили військових, яким наразі завдячуємо кожним днем. «Цією монетою віддаємо їм честь та пошану», — наголосив Андрій Пишний.

«Укрпошта» анонсувала нову марку. До Різдва «Укрпошта» випустить спеціальний До Різдва «Укрпошта» випустить спеціальний поштовий набір «Нова радість стала». Усього до нього належатиме 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Прогноз курсу долара у 2025 році. Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм економіст Олександр Бондаренко Керуючий партнер Бюро інвестиційних програм економіст Олександр Бондаренко зазначив , що поступова девальвація гривні є частиною свідомої політики НБУ та Мінфіну.

Допомога Україні від Євросоюзу. Європейський Союз у 2025 році виділить Україні понад 30 млрд євро, що дозволить майже повністю покрити прогалину в українському фінансуванні. Про це Європейський Союз у 2025 році виділить Україні понад 30 млрд євро, що дозволить майже повністю покрити прогалину в українському фінансуванні. Про це заявила президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн після закінчення саміту ЄС у Брюсселі.

При цьому Пентагон заявив про намір використати якнайбільше залишкових коштів для України.

В рамках Ukraine Facility створено інвестиційний фонд на 8 млрд євро для бізнесу.

Швейцарія виділяє Україні 48 мільйонів євро на зимову допомогу.

Мінцифри планує провести бета-тест «еАкцизу». Міністерство цифрової трансформації веде Міністерство цифрової трансформації веде активну роботу над запуском «еАкцизу», системою, що дасть змогу відстежити підакцизну продукцію впродовж усього шляху — від виробника до кінцевого споживача, а кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через «Дію».

Податкові канікули. Навіть під час війни підприємства та ФОПи в Україні можуть на певний проміжок часу звільнятися від сплати податків, або отримати на них знижку. Це Навіть під час війни підприємства та ФОПи в Україні можуть на певний проміжок часу звільнятися від сплати податків, або отримати на них знижку. Це можна зробити, якщо оформити податкові канікули.

Ринок ІТ. У 2024 році ІТ-вакансій стало більше, а кандидатів менше. Зарплатні очікування кандидатів і зарплати в наймах знизились. Про йдеться в даних У 2024 році ІТ-вакансій стало більше, а кандидатів менше. Зарплатні очікування кандидатів і зарплати в наймах знизились. Про йдеться в даних дослідження Djinni.

Донати українців на третьому році війни. У 2024 році українці в У 2024 році українці в середньому донатили 840 грн на місяць. Відсоток українців, які залучались до благодійності протягом року фактично залишається високим.

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