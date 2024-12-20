Ринок ІТ: кого найчастіше шукали у 2024 році — дослідження Djinni Сьогодні 09:04 — Особисті фінанси

Ринок ІТ: кого найчастіше шукали у 2024 році — дослідження Djinni, freepik

У 2024 році ІТ-вакансій стало більше, а кандидатів менше. Зарплатні очікування кандидатів і зарплати в наймах знизились.

Про це свідчать дані дослідження Djinni.

Кількість вакансій

В кінці 23-го на Djinni було в середньому 6 тисяч 900 вакансій онлайн. У четвертому кварталі 2024 — в середньому 7400. Тобто плюс 500 вакансій онлайн. До цифр початку 2023 ще далеко, але є позитивний тренд.

Інфографіка: Djinni

Опублікованих вакансій за 2024-й рік — майже 80 тисяч, на 22% менше, ніж минулого року. Але на відміну від 2023, цього року кількість опублікованих вакансій зростала, а не падала. З літа це стабільно близько 10 тисяч вакансій на місяць.

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Єдина група вакансій, яка виросла, порівняно з попереднім роком — це вакансії без досвіду. Їх публікацій стало більше на 17%. Частка таких вакансій збільшилась з 5,5% до 8.5%. Однак більшість можливостей для кандидатів без досвіду — це нетехнічні вакансії у продажах або підтримці.

Інфографіка: Djinni

Найбільше падіння — у вакансіях для найбільш досвідчених. Їхня кількість зменшилась на 35%, а частка — з 24 до 20%.

На початку року на Djinni було 90 тисяч кандидатів в пошуку. До середини грудня їх вже 82 тисячі. В кінці грудня кількість кандидатів знижується сезонно, але цього разу падіння почалось вже в другому кварталі: з квітня більше кандидатів зупиняють пошук, ніж починають.

Інфографіка: Djinni

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Зникають з пошуку здебільшого джуни, які найшвидше його наповнювали попередні два роки. З січня кількість кандидатів без досвіду знизилась на 25%, і єдиний виняток в цій групі — плюс 27% дата аналітиків.

Інфографіка: Djinni

Кандидатів з досвідом 7+ років, навпаки, побільшало, але лише на два відсотки. Особливо це стосується керівних технічних посад, девопсів та рекрутерів. Зростання у категорії Leadership найімовірніше пов’язано з переходом з інших категорій. На 10−15% також побільшало маркетологів з досвідом два — чотири роки.

Кількість відгуків

Цього року кандидати відправили на Djinni майже 2.8 мільйона відгуків, проти 3.5 мільйонів минулого року.

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Кількість пропозицій, де рекрутери пропонують розглянути вакансію поступово зростає, але цього року загальна кількість така ж, як і за 11 місяців минулого року.

Інфографіка: Djinni

В листопаді минулого року на одну вакансію на Djinni в середньому приходило 24 відгуки. Цього року їх лише 16. І звісно, найбільше різке падіння — серед кандидатів без досвіду. Вони як і раніше отримують найбільше відгуків на вакансію, але якщо в січні-лютому це було 40+ відгуків в середньому, то вже восени — 24.

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При цьому відгуки на вакансії для досвідчених останні пів року залишаються приблизно на одному рівні: 12−14 відгуків за місяць. Хоча в січні вони теж були вищими, ніж зараз.

Інфографіка: Djinni

За рік 117 тисяч кандидатів відправляли резюме і 130 тисяч отримали хоча б одну пропозицію розглянути вакансію. Здебільшого це не одні й ті ж кандидати, вони співпадають лише відсотків на 40.

З середини минулого року категорія Маркетинг залишається на першому місці за кількістю опублікованих вакансій. Їх частка в четвертому кварталі майже 14.5%. Колишній лідер JavaScript зараз на другому місці (5.1%), хоча на початку року був на третьому. А на третє повернулася категорія Sales (5%).

Категорія Fullstack з’явилась на Djinni в кінці минулого року і вже на четвертому місці за кількістю опублікованих вакансій.

Зменшилась цього року частка PHP і девопсів, виросла — дизайнерів і аналітиків. Вакансії для Java розробників закінчили рік на 16-му місці, хоча на початку 22-го це була третя за популярністю категорія. Project Managers теж цього року виходили в топ, але в четвертому кварталі на шостому місці.

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