«Укрпошта» анонсувала марку до Різдва (фото) — Finance.ua

«Укрпошта» анонсувала марку до Різдва (фото) Сьогодні 13:34 — Особисті фінанси

«Укрпошта» анонсувала марку до Різдва (фото), Фото: Укрпошта

До Різдва «Укрпошта» випустить спеціальний поштовий набір «Нова радість стала». Усього до нього належатиме 5 марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни».

Про це повідомила пресслужба компанії.

«24 грудня, напередодні Різдва, Укрпошта презентує фінальний поштовий випуск року — „Нова радість стала“. Цей випуск натхнений традиціями українського мистецтва витинанки та названий на честь однієї з найвідоміших українських колядок, яка протягом століть об’єднує серця українців», — сказано в повідомленні.

Фото: Укрпошта

У різдвяному поштовому випуску «Нова радість стала» відтворено витинанку заслуженої художниці України Наталії Аксьоненко.

«Її композиція „Коляда“ розповідає історію свята: дівчата співають колядки, волхви несуть дари Божому Немовляті, а ряджені „водять Козу“, бажаючи господарям щедрого врожаю. Окремо зображено українських воїнів, які боронять нашу свободу, традиції та виборюють мир у найважчі часи», — розповіли в «Укрпошті».

Фото: Укрпошта

Поштовий блок «Нова радість стала» містить п’ять марок — «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни», кожна з яких має номінал «М» (відповідає тарифу на пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів до 250 грамів включно і поштової картки).

Загальний тираж поштового блоку становить 60 000 од. Тираж конвертів «Перший день» — 30 000 примірників, карток — 30 000 примірників, папок — 600.

Поштовий випуск «Нова радість стала» буде доступний для придбання у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та у Поштовому маркеті з 24 грудня.

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