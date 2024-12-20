Мінцифри планує провести бета-тест «еАкцизу» навесні 2025 року — Finance.ua
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Мінцифри планує провести бета-тест «еАкцизу» навесні 2025 року

Казна та Політика
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Мінцифри планує провести бета-тест «еАкцизу» навесні 2025 року
Мінцифри планує провести бета-тест «еАкцизу» навесні 2025 року
Міністерство цифрової трансформації веде активну роботу над запуском «еАкцизу», системою, що дасть змогу відстежити підакцизну продукцію впродовж усього шляху — від виробника до кінцевого споживача, а кожен українець зможе перевірити легальність товару за кілька кліків через «Дію».
Про це заявив віцепрем’єр — очільник Мінцифри Михайло Федоров.
«Бізнес отримуватиме акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, швидко і прозоро. Бета-тест еАкцизу заплановано вже на весну 2025-го», — написав він у Телеграмі.
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Федоров зазначив, що втрати державного бюджету України 2024 року через тіньовий ринок тютюну оцінюють у 21,9 млрд грн.
«Це результати дослідження Kantar Україна. Середня річна частка нелегального тютюну в Україні — 16,1%. Нелегальні товари не мають акцизної марки і за них не платять податки, через це мільярди щороку проходять повз бюджет, а люди купують неякісну продукцію невідомого походження», — сказав віцепрем’єр.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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