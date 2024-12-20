Пентагон заявив про намір використати якнайбільше залишкових коштів на підтримку України — Finance.ua
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Пентагон заявив про намір використати якнайбільше залишкових коштів на підтримку України

Казна та Політика
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Пентагон заявив про намір використати якнайбільше залишкових коштів на підтримку України
Пентагон заявив про намір використати якнайбільше залишкових коштів на підтримку України
Міноборони США націлене використати якомога більше коштів із $6,7 млрд, що залишилися з масштабного пакету допомоги Україні, та доставити озброєння нашим військовим у короткі терміни.
Так речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер відповів на запитання, чи може Пентагон до 20 січня використати всі до останнього долара залишкові кошти на підтримку України, передає Укрінформ.
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«Я б сказав так, що ми націлені витратити якомога більше з цього, аби якнайшвидше надати допомогу Україні у сфері безпеки», — сказав офіційний представник Пентагону.
Він пообіцяв уточнити згодом, чи вплине потенційний шатдаун у США на постачання допомоги, та запевнив, що оборонне відомство інформуватиме про розвиток подій.
Нагадаємо, чинна адміністрація США на чолі з Джо Байденом робить кроки для прискорення доставки пакетів з озброєнням в Україну. У Білому домі прагнуть забезпечити їх надходження до інавгурації Дональда Трампа 20 січня.
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Це відбувається на тлі заяв обраного президента США, який різко розкритикував дозвіл Україні використовувати американські ракети для ударів по цілях у росії.
Наразі уряд США має у своєму розпорядженні $5,6 млрд для виділення озброєнь зі складів Пентагону за президентськими повноваженнями (PDA), а також $1,13 млрд на фінансування Ініціативи сприяння безпеки України (USIA).
За матеріалами:
Укрінформ
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