День фінансів: податкові правила ЄС, зміни до правил бронювання, скільки коштує переїхати в село

У середу, 14 жовтня, ми порахували, скільки коштує переїхати в село 2026 року, а також які зміни ухвалили до правил бронювання.

🙎‍♂️Зміни до правил бронювання

Уряд ухвалив зміни до правил бронювання військовозобов’язаних. Але цьому остаточне рішення щодо зміни лімітів бронювання на критично важливих підприємствах мають прийняти за п’ять днів. Деталі тут

👨‍🎓Уряд схвалив податкові правила ЄС

Кабмін схвалив законопроєкт щодо імплементації правил оподаткування при переміщенні активів за межі України, загального правила протидії податковим зловживанням та правил усунення наслідків гібридних розбіжностей відповідно до статей 5, 6, 9, 9a, 9b Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 про протидію практикам ухилення від сплати податків (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD).

👳‍♀️Скільки пенсіонерів нині в Україні

Як повідомив Пенсійний фонд, нині в Україні 10 млн пенсіонерів. А от середній розмір пенсії становить 7 тис. 287 грн. Скільки отриму. ть різні категорії тут.

Водночас на тлі повідомлень про нестачу коштів у держбюджеті люди цілком закономірно хвилюються, чи не буде затримок із виплатою пенсій. Гетманцев повідомив , чи будуть затримки з виплатами пенсій.

🏡До речі, багато українців зараз замислюються про переїзд із міста в село. Причина не лише у бажанні жити ближче до природи.

Finance.ua переглянув актуальні оголошення. Розібралися, скільки може коштувати такий переїзд, де шукати дешевше та на що обов’язково варто звернути увагу — Скільки коштує переїхати в село 2026 року: рахуємо всі витрати

💰Долар може зрости до 45,8 грн

Долар уже перетинав позначку 45 грн, але надовго там не затримався. Водночас аналітики ICU очікують , що до кінця року американська валюта поступово дорожчатиме й може досягти 45,8 грн. При цьому зростання цін до кінця року може прискоритися до 12%.

При цьому НБУ ухвалив пакет заходів для кредитної підтримки економіки — подробиці тут.

Що бізнесу робити, аби потрапити в рекомендації ШІ 📽️ FinRetail-2026

. Як змінюється поведінка споживачів і що компаніям робити, щоб залишатися помітними, Штучний інтелект поступово стає новим посередником між бізнесом і споживачем: він порівнює пропозиції, рекомендує товари та допомагає обирати фінансові продукти. Водночас присутність бренду у видачі ШІ ще не гарантує, що клієнт купить саме в ньогоЯк змінюється поведінка споживачів і що компаніям робити, щоб залишатися помітними, обговорили учасники дискусії на конференції FinRetail-2026

де бізнес втрачає мільйони: схеми шахрайства та карта ризиків. Водночас бізнес зможе Також там йшлося про те,: схеми шахрайства та карта ризиків. Водночас бізнес зможе повідомити ДПС про пошкоджене війною майно через Електронний кабінет.

👲Ваучер на нову професію

Кабінет Міністрів України оновив правила надання освітніх послуг через Державну службу зайнятості. Для отримання ваучера тепер потрібно надати рекомендаційний лист від роботодавця або потенційного роботодавця.

🎥Також ми дослідили, чому ураження дата-центрів Яндекса в Росії — це не просто збій цивільних сервісів на кшталт таксі чи доставок, а потужний удар по військовій промисловості, 3D-друку, логістиці та ворожих ботофермах?