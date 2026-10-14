0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна просить міжнародних партнерів створити резервний фонд на випадок зимової гуманітарної кризи

189
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Головною темою зустрічі стала координація дій органів влади, міжнародних донорів і гуманітарних організацій.
Головною темою зустрічі стала координація дій органів влади, міжнародних донорів і гуманітарних організацій.
Українська влада готує плани дій на випадок кризових ситуацій узимку 2026−2027 років на тлі російських атак на цивільну інфраструктуру.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов за результатами засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування.
У нараді взяли участь прем’єр-міністр Сергій Корецький, секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, представники уряду, посольств країн-донорів і міжнародних гуманітарних організацій.
Головною темою зустрічі стала координація дій органів влади, міжнародних донорів і гуманітарних організацій.

Україна закликає партнерів створити резервний фонд

Буданов наголосив на необхідності оперативно реагувати на непередбачувані ситуації, які можуть виникнути внаслідок російських обстрілів.
«Я вас прошу почати обговорення у ваших країнах щодо формування резервного фонду. Щоб у разі потреби ви могли його оперативно спрямувати», — зазначив керівник Офісу Президента.
Місце для вашої реклами
За його словами, росія активізує дії, спрямовані на поглиблення гуманітарної кризи, тому сформувати резервний фонд потрібно якомога швидше.

Пріоритети фінансування

Прем’єр-міністр поінформував міжнародних партнерів про реалізацію планів стійкості в регіонах і визначив напрями, які потребують оперативного фінансування. Серед пріоритетів — забезпечення водо- та електропостачання.
Корецький наголосив, що органам влади та міжнародним організаціям необхідно посилити співпрацю, щоб спільно реагувати на виклики складного зимового періоду.
Секретар РНБО Ігор Клименко зазначив, що органи влади й гуманітарні організації мають узгодити перелік проєктів, які потребують першочергового фінансування. За можливості кошти пропонують перерозподіляти для оперативної реалізації таких ініціатив.

У яких містах очікують гуманітарних загроз

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що росія намагатиметься спровокувати локальні гуманітарні кризи в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших великих містах України.
За її словами, уряд, РНБО та Офіс президента спільно з міжнародними партнерами сформують узгоджене бачення ймовірних масштабів і проявів гуманітарної кризи цієї зими. На цій основі також розроблять відповідні плани реагування.
Представники дипломатичних установ і міжнародних організацій підтвердили готовність координувати зусилля з українською владою та визначати пріоритетні проєкти в гуманітарній сфері.
Учасники зустрічі домовилися продовжити діалог, щоб визначити основні гуманітарні потреби України на зимовий період і необхідні обсяги фінансування.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems