Україна просить міжнародних партнерів створити резервний фонд на випадок зимової гуманітарної кризи

Українська влада готує плани дій на випадок кризових ситуацій узимку 2026−2027 років на тлі російських атак на цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов за результатами засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування.

У нараді взяли участь прем’єр-міністр Сергій Корецький, секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, представники уряду, посольств країн-донорів і міжнародних гуманітарних організацій.

Головною темою зустрічі стала координація дій органів влади, міжнародних донорів і гуманітарних організацій.

Україна закликає партнерів створити резервний фонд

Буданов наголосив на необхідності оперативно реагувати на непередбачувані ситуації, які можуть виникнути внаслідок російських обстрілів.

«Я вас прошу почати обговорення у ваших країнах щодо формування резервного фонду. Щоб у разі потреби ви могли його оперативно спрямувати», — зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, росія активізує дії, спрямовані на поглиблення гуманітарної кризи, тому сформувати резервний фонд потрібно якомога швидше.

Пріоритети фінансування

Прем’єр-міністр поінформував міжнародних партнерів про реалізацію планів стійкості в регіонах і визначив напрями, які потребують оперативного фінансування. Серед пріоритетів — забезпечення водо- та електропостачання.

Корецький наголосив, що органам влади та міжнародним організаціям необхідно посилити співпрацю, щоб спільно реагувати на виклики складного зимового періоду.

Секретар РНБО Ігор Клименко зазначив, що органи влади й гуманітарні організації мають узгодити перелік проєктів, які потребують першочергового фінансування. За можливості кошти пропонують перерозподіляти для оперативної реалізації таких ініціатив.

У яких містах очікують гуманітарних загроз

Заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що росія намагатиметься спровокувати локальні гуманітарні кризи в Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові та інших великих містах України.

За її словами, уряд, РНБО та Офіс президента спільно з міжнародними партнерами сформують узгоджене бачення ймовірних масштабів і проявів гуманітарної кризи цієї зими. На цій основі також розроблять відповідні плани реагування.

Представники дипломатичних установ і міжнародних організацій підтвердили готовність координувати зусилля з українською владою та визначати пріоритетні проєкти в гуманітарній сфері.